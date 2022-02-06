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В Челябинске девушка с ДЦП пишет картины ногами и ведёт блог в TikTok

Анастасия снимает квартиру отдельно от родителей. Она мечтает о выставке в Москве и хочет накопить на собственное жильё.

6 февраля, 04:03

Анастасия Кубрак. Кадр из видео © LIFE

В Челябинске девушка с ДЦП пишет картины ногами © LIFE

30-летняя Анастасия Кубрак из Челябинска с детства не может ходить из-за ДЦП, а чтобы разговаривать, ей приходится прикладывать усилия. Однако девушка не отчаялась и научилась печатать на клавиатуре, делать селфи, снимать видео для TikTok и писать картины. Идеи для них она ищет в Интернете. Анастасия создала группу во "ВКонтакте", которую назвала "Рисунки ножкой". Её картины выставлялись на персональной выставке в Варненском краеведческом музее. Некоторые работы художница продаёт. Лайф побывал в гостях у Анастасии и узнал о её жизни.

"Вот ещё одна моя картина. На ней улыбается мужчина. Так же улыбайтесь и вы. Желаю счастья, здоровья и любви", — говорит Настя.

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В детстве родители много раз отправляли Анастасию на реабилитацию, но особенных изменений так и не произошло. Из-за сильных спазмов мышц на руках и на теле она постоянно вынуждена находиться в коляске, которую сделал ей отец. Вместо рук, которые девушка почти не контролирует из-за гипертонуса, она научилась пользоваться ногами. Именно ими Настя берёт тарелки, смартфон и кисти с красками. Рисовать она начала в 25 лет. Основной темой её произведений является природа, и это неудивительно, ведь всё детство девушка провела в селе Катенино.

Однако в 2021 году Настя переехала в Челябинск, чтобы стать полностью самостоятельной. Там она сняла квартиру. Два раза в неделю к девушке приходит помощница, чтобы приготовить еду. Также Анастасию навещает сестра, которая тоже живёт в Челябинске. Художница получает пенсию по инвалидности — 21 500 рублей. Именно на эти деньги она оплачивает жильё, еду и услуги помощницы.

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"Она рисовала для души, для себя, но получились такие рисунки, которые она захотела показать миру. И миру очень понравилось, и они начали приобретать картины", — рассказала сестра художницы Полина.

Помимо картин Настя зарабатывает в Интернете, она ищет разные подработки, чтобы у неё были свои деньги. Девушка мечтает накопить на собственную квартиру, а ещё хочет, чтобы её картины увидели не только подписчики в "Тиктоке".

"Я бы хотела выставку в Москве. Я была бы счастлива. Очень хочу, чтобы мечта сбылась", — отметила художница.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова
Анастасия Шапранова
Анастасия Шапранова

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