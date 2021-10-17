15 милых рисунков художницы из Татарстана, над которыми смеются кошатники по всему миру
"Кто знает, тот поймёт" — это выражение как нельзя лучше подходит для работ героини этого материала. Россиянка рисует смешные иллюстрации про кошек, и эти сюжеты точно знакомы всем хозяевам усатых.
В 2014 году профессиональная лингвистка Ландыш Ахметзянова и её подруга Ася основали школу обучения английскому языку по Skype. Для проекта Ландыш стала рисовать забавные картинки-дудлы, пишет kazan.aif.ru. Однако уже совсем скоро иллюстрации с котиками начали жить отдельной жизнью. Спустя семь лет блог lingvistov знают по всему миру — на инстаграм проекта подписано почти 400 тысяч человек. В подборке ниже — 15 забавных мини-комиксов, которые рассмешат любого кошатника.
"Как это выглядит со стороны / как я это ощущаю"
"Хватит трогать меня своими грязными руками!"
"Я самый смелый кот из всех!"
"Есть контакт!"
"Ты такой милашка!"
"Как быть хорошим котом? Согревай своего человека, мой его, следи, чтобы он достаточно двигался и не опаздывал на работу"
"Любимое место"
"Когда нашла в Интернете фотографию кота, который выглядит точно так же, как и твой: "Ты ведёшь двойную жизнь, ведь так?"
"Сложный выбор"
"Не обращай на меня внимания!"
"Как думаешь, что у него сейчас в голове?"
"Режим леди / сумасшедший режим"
— Мне нужно идти...
— Нет, ты остаёшься тут.
— ... Окей.
"Что видим мы / что видят они"
"А ну выпусти меня! / Не-а, мне и тут хорошо"
WOW-animals
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