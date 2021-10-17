15 милых рисунков художницы из Татарстана, над которыми смеются кошатники по всему миру

В 2014 году профессиональная лингвистка Ландыш Ахметзянова и её подруга Ася основали школу обучения английскому языку по Skype. Для проекта Ландыш стала рисовать забавные картинки-дудлы, пишет kazan.aif.ru. Однако уже совсем скоро иллюстрации с котиками начали жить отдельной жизнью. Спустя семь лет блог lingvistov знают по всему миру — на инстаграм проекта подписано почти 400 тысяч человек. В подборке ниже — 15 забавных мини-комиксов, которые рассмешат любого кошатника.

"Как это выглядит со стороны / как я это ощущаю"

Фото © Instagram / lingvistov

"Хватит трогать меня своими грязными руками!"

Фото © Instagram / lingvistov

"Я самый смелый кот из всех!"

Фото © Instagram / lingvistov

"Есть контакт!"

Фото © Instagram / lingvistov

"Ты такой милашка!"

Фото © Instagram / lingvistov

"Как быть хорошим котом? Согревай своего человека, мой его, следи, чтобы он достаточно двигался и не опаздывал на работу"

Фото © Instagram / lingvistov

"Любимое место"

Фото © Instagram / lingvistov

"Когда нашла в Интернете фотографию кота, который выглядит точно так же, как и твой: "Ты ведёшь двойную жизнь, ведь так?"

Фото © Instagram / lingvistov

"Сложный выбор"

Фото © Instagram / lingvistov

"Не обращай на меня внимания!"

Фото © Instagram / lingvistov

"Как думаешь, что у него сейчас в голове?"

Фото © Instagram / lingvistov

"Режим леди / сумасшедший режим"

Фото © Instagram / lingvistov

— Мне нужно идти... — Нет, ты остаёшься тут. — ... Окей.

Фото © Instagram / lingvistov

"Что видим мы / что видят они"

Фото © Instagram / lingvistov

"А ну выпусти меня! / Не-а, мне и тут хорошо"