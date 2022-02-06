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Мог провалиться в полынью: Экс-замминистра юстиции РФ Ялунин пропал в Подмосковье во время катания на квадроцикле

Инцидент произошёл в Одинцовском районе. К месту предполагаемого исчезновения бывшего госчиновника прибыла группа из восьми водолазов. В ближайшее время они начнут поиски 70-летнего мужчины.

5 февраля, 22:19
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Владимир Ялунин © photos.istu.ru

В Московской области пропал бывший замминистра юстиции России Владимир Ялунин. Как сообщил Лайфу источник, экс-чиновник катался на квадроцикле в Одинцовском районе и мог провалиться под лёд в районе села Козино.

Предполагаемое место исчезновения экс-замминистра юстиции РФ Владимира Ялунина. Видео © LIFE

Сейчас к предполагаемому месту гибели Ялунина прибыла группа из восьми водолазов, имеющих допуск на погружения ночью. В ближайшее время они намерены начать поиски. По данным источника Лайфа, к полынье, в которую мог провалиться экс-замминистра, ведут гусеничные следы.

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Ялунин занимал пост заместителя министра юстиции РФ в 2004–2006 годах. До этого он работал в должности начальника Главного управления исполнения наказаний Минюста России.

Ранее Лайф сообщал, что было найдено тело сына миллиардера Станислава Логунова. Ребёнок провалился под лёд в Ленинградской области.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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