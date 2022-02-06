Мог провалиться в полынью: Экс-замминистра юстиции РФ Ялунин пропал в Подмосковье во время катания на квадроцикле
Инцидент произошёл в Одинцовском районе. К месту предполагаемого исчезновения бывшего госчиновника прибыла группа из восьми водолазов. В ближайшее время они начнут поиски 70-летнего мужчины.
Владимир Ялунин © photos.istu.ru
В Московской области пропал бывший замминистра юстиции России Владимир Ялунин. Как сообщил Лайфу источник, экс-чиновник катался на квадроцикле в Одинцовском районе и мог провалиться под лёд в районе села Козино.
Предполагаемое место исчезновения экс-замминистра юстиции РФ Владимира Ялунина. Видео © LIFE
Сейчас к предполагаемому месту гибели Ялунина прибыла группа из восьми водолазов, имеющих допуск на погружения ночью. В ближайшее время они намерены начать поиски. По данным источника Лайфа, к полынье, в которую мог провалиться экс-замминистра, ведут гусеничные следы.
Ялунин занимал пост заместителя министра юстиции РФ в 2004–2006 годах. До этого он работал в должности начальника Главного управления исполнения наказаний Минюста России.
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