В Марокко достали упавшего в 32-метровый колодец ребёнка, но он умер через несколько минут
Спасательная операция продолжалась несколько дней, местные каналы транслировали в прямом эфире. В районе инцидента собрались тысячи людей, которые следили за происходящим.
© Twitter / 56blackcat
RAYAN the little 5 year old boy trapped in a well for 5 days in Morocco has been rescued— Ann is still European 🌍 (@56blackcat) February 5, 2022
I hope he is okay 🙏pic.twitter.com/XuhUWHPXZj
В Марокко спасатели вытащили из 32-метрового колодца пятилетнего мальчика, провалившегося туда 2 февраля. Об этом сообщает портал hespress. Ребёнка забрала скорая помощь, однако через несколько минут Райан скончался.
BREAKING | #Morocc's Royal Court mourns the child #Rayan, and officially confirms the news of his death and the contact of King Mohammed VI with his parents to offer his condolences. #Libya #morocco pic.twitter.com/Vk3Wy8j83J— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 5, 2022
Как сообщает портал Al Marsad в "Твиттере", смерть мальчика официально подтвердил королевский двор Марокко и официальный представитель короля Мухаммеда VI. Руководство страны выразило соболезнования родителям ребёнка.
Мальчик упал в колодец в деревне Игран. Он сильно повредил голову и позвоночник. Чтобы достать Райана из колодца, спасатели использовали экскаваторы, которые аккуратно убирали слои грунта, чтобы избежать обвала. При этом задачу усложняла угроза оползня из-за характера почвы — некоторые её слои песчаные, а другие каменистые. Чтобы ребёнок не задохнулся, ему спускали кислородную трубку. Также мальчику давали воду и еду.
Спасательная операция продолжалась несколько дней, местные каналы транслировали в прямом эфире. В районе инцидента собрались тысячи людей, которые следили за происходящим. Кроме того, за операцией наблюдали пользователи Интернета. Хештег "Спасите Райана!" на этой неделе занимал одно из лидирующих мест в марокканском сегменте Сети.
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