В Марокко достали упавшего в 32-метровый колодец ребёнка, но он умер через несколько минут

RAYAN the little 5 year old boy trapped in a well for 5 days in Morocco has been rescued



I hope he is okay 🙏pic.twitter.com/XuhUWHPXZj — Ann is still European 🌍 (@56blackcat) February 5, 2022

В Марокко спасатели вытащили из 32-метрового колодца пятилетнего мальчика, провалившегося туда 2 февраля. Об этом сообщает портал hespress. Ребёнка забрала скорая помощь, однако через несколько минут Райан скончался.

BREAKING | #Morocc's Royal Court mourns the child #Rayan, and officially confirms the news of his death and the contact of King Mohammed VI with his parents to offer his condolences. #Libya #morocco pic.twitter.com/Vk3Wy8j83J — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 5, 2022

Как сообщает портал Al Marsad в "Твиттере", смерть мальчика официально подтвердил королевский двор Марокко и официальный представитель короля Мухаммеда VI. Руководство страны выразило соболезнования родителям ребёнка.

Мальчик упал в колодец в деревне Игран. Он сильно повредил голову и позвоночник. Чтобы достать Райана из колодца, спасатели использовали экскаваторы, которые аккуратно убирали слои грунта, чтобы избежать обвала. При этом задачу усложняла угроза оползня из-за характера почвы — некоторые её слои песчаные, а другие каменистые. Чтобы ребёнок не задохнулся, ему спускали кислородную трубку. Также мальчику давали воду и еду.