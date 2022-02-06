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В Марокко достали упавшего в 32-метровый колодец ребёнка, но он умер через несколько минут

Спасательная операция продолжалась несколько дней, местные каналы транслировали в прямом эфире. В районе инцидента собрались тысячи людей, которые следили за происходящим.

5 февраля, 21:31
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© Twitter / 56blackcat

В Марокко спасатели вытащили из 32-метрового колодца пятилетнего мальчика, провалившегося туда 2 февраля. Об этом сообщает портал hespress. Ребёнка забрала скорая помощь, однако через несколько минут Райан скончался.

Как сообщает портал Al Marsad в "Твиттере", смерть мальчика официально подтвердил королевский двор Марокко и официальный представитель короля Мухаммеда VI. Руководство страны выразило соболезнования родителям ребёнка.

Ребёнка пытаются достать из 32-метрового колодца в Марокко, за операцией следит весь мир

Ребёнка пытаются достать из 32-метрового колодца в Марокко, за операцией следит весь мир

Мальчик упал в колодец в деревне Игран. Он сильно повредил голову и позвоночник. Чтобы достать Райана из колодца, спасатели использовали экскаваторы, которые аккуратно убирали слои грунта, чтобы избежать обвала. При этом задачу усложняла угроза оползня из-за характера почвы — некоторые её слои песчаные, а другие каменистые. Чтобы ребёнок не задохнулся, ему спускали кислородную трубку. Также мальчику давали воду и еду.

Спасательная операция продолжалась несколько дней, местные каналы транслировали в прямом эфире. В районе инцидента собрались тысячи людей, которые следили за происходящим. Кроме того, за операцией наблюдали пользователи Интернета. Хештег "Спасите Райана!" на этой неделе занимал одно из лидирующих мест в марокканском сегменте Сети.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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