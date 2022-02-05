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В Краснодаре ребёнок напоролся на металлический прут и едва не лишился глаза

Проходя мимо стройки, мальчик не заметил забор и наткнулся на торчащую арматуру. Второклассник попал в больницу. Прут, проткнув веко, повредил мышцы глазного яблока и кость.

5 февраля, 20:44

Краснодарский школьник едва не лишился глаза после того, как напоролся на металлический прут. Кадр из видео © SHOT

В Краснодаре школьник едва не лишился глаза после того, как напоролся на металлический прут. Видео © SHOT

В Краснодаре мальчик напоролся на металлический прут и едва не лишился глаза. Это произошло в тот момент, когда восьмилетний Дима возвращался вечером домой из школы. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.

Проходя мимо стройки, ребёнок не заметил забор и наткнулся левым глазом на торчащую арматуру. По словам отца второклассника, в том месте плохое освещение, а ограждение свисало прямо на тротуар.

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"По улице Домбайской застройщики, строящие жилой комплекс, установили забор из строительной сетки, из прутьев обычных, то есть с торчащими арматурами. На данном участке нет нормального освещения, и забор прогнулся, то есть свисал на половину тротуара. Ребёнок этого не заметил и наткнулся лицом", — рассказал мужчина.

В результате инцидента школьник попал в больницу. Как уточняется, прут, проткнув веко ребёнку, повредил мышцы глазного яблока и кость.

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"В черепную коробку попал воздух с кровью. Также есть какие-то проблемы с носом. Сильно всё отёкшее. Глаз вроде бы видит, но больно двигать им, мышцы повреждены. Поставили дренаж, колют антибиотики. Пока состояние нормальное", — подчеркнул отец мальчика.

В городской администрации рассказали, что после случившегося забор заменили на более безопасную полимерную сетку.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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