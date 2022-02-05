В Краснодаре ребёнок напоролся на металлический прут и едва не лишился глаза
Проходя мимо стройки, мальчик не заметил забор и наткнулся на торчащую арматуру. Второклассник попал в больницу. Прут, проткнув веко, повредил мышцы глазного яблока и кость.
Краснодарский школьник едва не лишился глаза после того, как напоролся на металлический прут. Кадр из видео © SHOT
В Краснодаре школьник едва не лишился глаза после того, как напоролся на металлический прут. Видео © SHOT
В Краснодаре мальчик напоролся на металлический прут и едва не лишился глаза. Это произошло в тот момент, когда восьмилетний Дима возвращался вечером домой из школы. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.
Проходя мимо стройки, ребёнок не заметил забор и наткнулся левым глазом на торчащую арматуру. По словам отца второклассника, в том месте плохое освещение, а ограждение свисало прямо на тротуар.
"По улице Домбайской застройщики, строящие жилой комплекс, установили забор из строительной сетки, из прутьев обычных, то есть с торчащими арматурами. На данном участке нет нормального освещения, и забор прогнулся, то есть свисал на половину тротуара. Ребёнок этого не заметил и наткнулся лицом", — рассказал мужчина.
В результате инцидента школьник попал в больницу. Как уточняется, прут, проткнув веко ребёнку, повредил мышцы глазного яблока и кость.
"В черепную коробку попал воздух с кровью. Также есть какие-то проблемы с носом. Сильно всё отёкшее. Глаз вроде бы видит, но больно двигать им, мышцы повреждены. Поставили дренаж, колют антибиотики. Пока состояние нормальное", — подчеркнул отец мальчика.
В городской администрации рассказали, что после случившегося забор заменили на более безопасную полимерную сетку.
"Прости за всё!": Россиянка написала душераздирающий пост о погибшей дочке, а её обвинили в смерти малышки
Лента новостей
Марин Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае победы на президентских выборах
сегодня в 20:26
Захарова назвала статью Bild о "плане" РФ по "присоединению" Украины переходом всех границ
сегодня в 20:22
Экс-депутат Госдумы Шингаркин заявил, что за нападением на него стоит "мусорная мафия"
сегодня в 20:15
Комментариев: 0