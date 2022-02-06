Захарова назвала немецкую медиакомпанию Deutsche Welle пропагандистской машиной НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Госдеп США поддерживает немецкую медиакомпанию Deutsche Welle, так как она является "натовской пропагандистской машиной".

"То, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя — натовская пропагандистская машина в действии", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Также представитель МИД РФ задала вопрос, когда Госдеп выпустит доклад про фейки Bloomberg.