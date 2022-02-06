Захарова назвала немецкую медиакомпанию Deutsche Welle пропагандистской машиной НАТО
Также официальный представитель МИД РФ задала вопрос, когда Госдеп выпустит доклад про фейки Bloomberg. Фактов предостаточно, а в Вашингтоне молчат, отметила она.
Корпункт телерадиокомпании Deutsche Welle в Москве © ТАСС / Владимир Гердо
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Госдеп США поддерживает немецкую медиакомпанию Deutsche Welle, так как она является "натовской пропагандистской машиной".
"То, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя — натовская пропагандистская машина в действии", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Также представитель МИД РФ задала вопрос, когда Госдеп выпустит доклад про фейки Bloomberg.
"Про RT же выпустил, хотя фактов не было. А про Bloomberg фактов предостаточно, а Госдеп молчит", — добавила Захарова.
Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде. А в МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения. Московское бюро Deutsche Welle должно было закрыться 4 февраля по решению российской власти. Но оно продолжило свою работу. Днём 4 февраля сообщалось, что Deutsche Welle продолжает вещание в России, несмотря на запрет. Позднее стало известно, что московское бюро телеканала всё-таки закрылось после решения РФ запретить вещание медиакомпании на территории страны.
А в ночь на 5 февраля западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
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