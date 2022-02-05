РФС призвал УЕФА начать расследование из-за фанатов сборной Украины, оскорблявших россиян

Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование из-за поведения украинских болельщиков на полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу, в котором их сборная встречалась с командой России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Напомним, фанаты из Незалежной во время игры скандировали националистические лозунги. С трибун, где они находились, неоднократно доносились оскорбительные кричалки в адрес россиян. В частности, не раз прозвучал русофобский лозунг "Кто не скачет, тот москаль". Кроме того, собравшиеся призывали к насилию в отношении граждан РФ. Организаторы несколько раз обращались к болельщикам с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения.

"Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу. Во время матча, состоявшегося 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан", — сказано в сообщении РФС.

В заявлении также указано, что, согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, болельщиков и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям.

"В связи с этим РФС обратился к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство с целью рассмотрения и принятия решения по итогам описанных инцидентов", — уточнили в РФС.