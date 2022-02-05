"Немного не хватило": Тренер сборной Украины прокомментировал поражение от России на ЧЕ по мини-футболу
Наша национальная команда в напряжённом поединке одержала победу и сумела пробиться в решающий матч.
Фото © ТАСС / imago images / Pro Shots
Сборная Украины по мини-футболу смотрелась крайне достойно в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, однако не смогла одержать победу над командой России. Об этом заявил главный тренер сборной Украины по мини-футболу Александр Косенко.
"К сожалению, мы уступили, но я считаю, что мы достойно выглядели и нам совсем немного не хватило, чтобы хотя бы сравнять счёт, ведь у нас были моменты в конце матча. Действительно, это большой опыт, он очень полезен нашей команде, ведь и игроки, и я как тренер раньше не проходили так далеко в финальных стадиях", — заявил Косенко.
Он также выразил надежду, что подобный успех украинской команды поможет развитию мини-футбола в Незалежной.
Ранее Лайф сообщал, что в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу сборная России обыграла команду Украины со счётом 3:2.
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