"Немного не хватило": Тренер сборной Украины прокомментировал поражение от России на ЧЕ по мини-футболу

"К сожалению, мы уступили, но я считаю, что мы достойно выглядели и нам совсем немного не хватило, чтобы хотя бы сравнять счёт, ведь у нас были моменты в конце матча. Действительно, это большой опыт, он очень полезен нашей команде, ведь и игроки, и я как тренер раньше не проходили так далеко в финальных стадиях", — заявил Косенко.