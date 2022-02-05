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"Немного не хватило": Тренер сборной Украины прокомментировал поражение от России на ЧЕ по мини-футболу

Наша национальная команда в напряжённом поединке одержала победу и сумела пробиться в решающий матч.

5 февраля, 07:53
<p>Фото © ТАСС / imago images / Pro Shots</p>

Фото © ТАСС / imago images / Pro Shots

Сборная Украины по мини-футболу смотрелась крайне достойно в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, однако не смогла одержать победу над командой России. Об этом заявил главный тренер сборной Украины по мини-футболу Александр Косенко.

"К сожалению, мы уступили, но я считаю, что мы достойно выглядели и нам совсем немного не хватило, чтобы хотя бы сравнять счёт, ведь у нас были моменты в конце матча. Действительно, это большой опыт, он очень полезен нашей команде, ведь и игроки, и я как тренер раньше не проходили так далеко в финальных стадиях", — заявил Косенко.

Он также выразил надежду, что подобный успех украинской команды поможет развитию мини-футбола в Незалежной.

Нервный успех: Сборная России обыграла Украину и вышла в финал ЧЕ по мини-футболу

Нервный успех: Сборная России обыграла Украину и вышла в финал ЧЕ по мини-футболу

Ранее Лайф сообщал, что в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу сборная России обыграла команду Украины со счётом 3:2.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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