Apple заблокировала аккаунты белорусских iOS-разработчиков из-за санкций

Разработчики на платформе iOS, у которых есть аккаунты с белорусским адресом регистрации в Apple, начали получать от американской компании письма о блокировке из-за санкций. Скриншоты опубликовали издания Onliner и Zerkalo.io (переименованный после блокировки и признания экстремистским ресурс Tut.by).

"Мы заметили проблему при подтверждении вашей учётной записи. Информация о юридическом лице, связанном с вашей учётной записью, полностью соответствует стране с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом", — цитирует уведомление Zerkalo.io

При этом, о каких именно санкциях идёт речь в письмах, не уточняется.

По информации Zerkalo.io, из данных АppStore Connect (личный кабинет разработчика Apple) следует, что под ограничения подпадает юридическое лицо разработчика, а не банк, счёт которого зарегистрирован в аккаунте.

Подобные сообщения получили в том числе разработчики, которые несколько месяцев назад сменили регистрацию с белорусской на другую, пишет Onliner. О данной проблеме рассказал, в частности, разработчик мобильных игр Евгений Шапошников.

"Внезапно AppStore забанил мой аккаунт разработчика и все мои игры из-за санкций. Это теперь у всех белорусов такое будет? Игры были бесплатными, без рекламы. Лицо у меня физическое. Денег я никаких не зарабатывал, даже, наоборот, платил ежегодно по $100 за наличие аккаунта. Новые приложения в аккаунт добавлять нельзя. Написано, что истёк срок действия подписки, хотя она оплачена до марта 2022 года. Все приложения недоступны", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".