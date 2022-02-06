Врач Чудаков заявил, что сладости и фастфуд препятствуют выздоровлению при "омикроне"

Свежие овощи, ягоды и зелень способствуют скорейшему выздоровлению пациентов с омикрон-штаммом, а приём провоспалительной пищи, то есть фастфуда, промышленных сладостей и заменителей сахара, наоборот, препятствует борьбе с болезнью. Об этом сообщил руководитель направления "превентивная медицина" НТИ HealthNet, доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков в беседе с РИА "Новости".

"Сегодня люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а, наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости (конфеты, пирожные, торты)", — рассказал он.

По словам Чудакова, особенно следует уделить внимание продуктам, которые содержат фруктозу. Бытует ошибочное мнение, что она полезнее глюкозы. Хотя еда на искусственной фруктозе относится к правильному питанию, на самом деле она вызывает инсулинорезистентность, пояснил специалист.

"Не всегда полезны и соки, даже свежевыжатые. Лучше выбирать свежие фрукты или делать смузи, а если всё-таки соки, то овощные (куда желательно добавить ещё и зелень) или хотя бы кисло-сладкие фруктовые", — сказал Чудаков.

Пагубно влияют на иммунитет и жареные продукты, особенно приготовленные во фритюре. Например, красное мясо в больших количествах. Лучше всего варить или тушить мясные продукты. Допускается и качественное приготовление на мангале, когда продукт обрабатывается горячим воздухом, а не огнём. Отмечается, что то же самое касается овощей на гриле.

Полезны антивоспалительные продукты, к которым относятся кисло-сладкие фрукты и почти все овощи. Последние следует употреблять как в сыром, так и в термически обработанном виде, в зависимости от переносимости. К таким продуктам относится зелень, в которой много антиоксидантов, различные виды ягод, особенно чёрного цвета. Куркума также даёт противовоспалительный эффект, однако она не рекомендуется при гастрите или остром воспалении кишечника, заметил Чудаков.

Кроме того, врач порекомендовал употреблять лук и чеснок в больших количествах курсами, то есть по три дня с семидневным перерывом. Он отметил, что эти овощи уничтожают вредную микрофлору кишечника. Что касается молочных продуктов, то они являются для многих людей провокаторами хронических воспалений, поэтому их нельзя потреблять в чрезмерно больших количествах.

Провоспалительной может стать и овсянка, если есть её каждый день. Рекомендуется чередовать эту кашу с гречкой, рисом или перловкой. Чудаков также отметил, что макаронные изделия лучше всего выбирать твёрдых сортов.