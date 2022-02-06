Reuters: В ООН заявили о развитии ядерной и ракетной программы в КНДР в 2021 году

Северная Корея в 2021 году продолжала развивать свои программы ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН. Также утверждается, что важным источником дохода страны были кибератаки на криптовалютные биржи.

"Хотя сообщений о ядерных испытаниях или пусках МБР (межконтинентальных баллистических ракет. — Прим. Лайфа) не поступало, КНДР продолжала развивать свои возможности по производству ядерных расщепляющихся материалов", — приводит агентство выдержки из доклада.