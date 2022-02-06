Reuters: В ООН заявили о развитии ядерной и ракетной программы в КНДР в 2021 году
Согласно выдержкам из документа, которые передаёт агентство, также Пхеньян активно занимался кибератаками на криптовалютные биржи, что помогло украсть более 50 миллионов долларов.
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Северная Корея в 2021 году продолжала развивать свои программы ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН. Также утверждается, что важным источником дохода страны были кибератаки на криптовалютные биржи.
"Хотя сообщений о ядерных испытаниях или пусках МБР (межконтинентальных баллистических ракет. — Прим. Лайфа) не поступало, КНДР продолжала развивать свои возможности по производству ядерных расщепляющихся материалов", — приводит агентство выдержки из доклада.
Также Пхеньян продолжал искать материалы, технологии и ноу-хау за рубежом, в том числе используя кибератаки на криптовалютные биржи. Благодаря этому в период с 2020-го по середину 2021 года было похищено свыше 50 миллионов долларов с трёх бирж в Северной Америке, Европе и Азии. Это позволило КНДР "заметно ускорить" ракетные испытания.
Напомним, 30 января стало известно, что КНДР запустила очередной снаряд в сторону Японского моря. Это уже седьмое испытание вооружений Северной Кореи с начала 2022 года. Первые четыре состоялись 5, 11, 14 и 17 января. В ходе пятого КНДР запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря. Шестой пуск снаряда состоялся 27 января. 20 января в Пхеньяне намекнули на возобновление запусков МБР из-за "враждебных действий" США. Руководство страны считает, что "политика и военная угроза со стороны Соединённых Штатов Америки достигли опасной черты".
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