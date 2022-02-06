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Reuters: В ООН заявили о развитии ядерной и ракетной программы в КНДР в 2021 году

Согласно выдержкам из документа, которые передаёт агентство, также Пхеньян активно занимался кибератаками на криптовалютные биржи, что помогло украсть более 50 миллионов долларов.

6 февраля, 08:34
<p>© Pexels</p>

© Pexels

Северная Корея в 2021 году продолжала развивать свои программы ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН. Также утверждается, что важным источником дохода страны были кибератаки на криптовалютные биржи.

"Хотя сообщений о ядерных испытаниях или пусках МБР (межконтинентальных баллистических ракет. — Прим. Лайфа) не поступало, КНДР продолжала развивать свои возможности по производству ядерных расщепляющихся материалов", — приводит агентство выдержки из доклада.

Также Пхеньян продолжал искать материалы, технологии и ноу-хау за рубежом, в том числе используя кибератаки на криптовалютные биржи. Благодаря этому в период с 2020-го по середину 2021 года было похищено свыше 50 миллионов долларов с трёх бирж в Северной Америке, Европе и Азии. Это позволило КНДР "заметно ускорить" ракетные испытания.

КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты средней дальности 30 января

КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты средней дальности 30 января

Напомним, 30 января стало известно, что КНДР запустила очередной снаряд в сторону Японского моря. Это уже седьмое испытание вооружений Северной Кореи с начала 2022 года. Первые четыре состоялись 5, 11, 14 и 17 января. В ходе пятого КНДР запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря. Шестой пуск снаряда состоялся 27 января. 20 января в Пхеньяне намекнули на возобновление запусков МБР из-за "враждебных действий" США. Руководство страны считает, что "политика и военная угроза со стороны Соединённых Штатов Америки достигли опасной черты".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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