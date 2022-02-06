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В аэропорту Алма-Аты задержали скрывавшегося в Киеве казахстанского блогера Нарымбаева

Активист был осуждён в 2016 году. Его приговорили к трём годам лишения свободы за разжигание розни. В марте того же года наказание заменили ограничением на тот же срок.

6 февраля, 08:13
<p>Активист Ермек Нарымбаев. Фото © <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=1399328360150451&set=pb.100064020971064.-2207520000.." target="_blank" rel="noopener noreferrer">Facebook / Ермек Нарымбаев</a></p>

Активист Ермек Нарымбаев. Фото © Facebook / Ермек Нарымбаев

Блогер и активист Ермек Нарымбаев, осуждённый в Казахстане и несколько лет проживавший в Киеве, был задержан в аэропорту Алма-Аты после возвращения на родину. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

"Прокуратура Алма-Аты сообщает, что Нарымбаев Е.Е., 1970 года рождения, задержан сотрудниками Департамента полиции на транспорте в международном аэропорту Алма-Аты после прилёта из города Киева. Он находился в розыске… В целях исполнения приговора суда Нарымбаев Е.Е. водворён в следственный изолятор", — говорится в сообщении.

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Отметим, что блогер был осуждён в 2016 году по статье "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Его приговорили к трём годам лишения свободы, однако в марте того же года наказание заменили ограничением на тот же срок. Несмотря на запрет, Нарымбаев уехал из Казахстана на Украину.

Своё возвращение в республику активист анонсировал 23 января. В соцсетях он сообщил, что надеется на диалог с властями.

Ранее Лайф рассказывал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не видит необходимости в международном расследовании беспорядков в стране. По словам главы государства, отношение к резолюции Европарламента по данному вопросу у него абсолютно спокойное.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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