В аэропорту Алма-Аты задержали скрывавшегося в Киеве казахстанского блогера Нарымбаева

Блогер и активист Ермек Нарымбаев, осуждённый в Казахстане и несколько лет проживавший в Киеве, был задержан в аэропорту Алма-Аты после возвращения на родину. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

"Прокуратура Алма-Аты сообщает, что Нарымбаев Е.Е., 1970 года рождения, задержан сотрудниками Департамента полиции на транспорте в международном аэропорту Алма-Аты после прилёта из города Киева. Он находился в розыске… В целях исполнения приговора суда Нарымбаев Е.Е. водворён в следственный изолятор", — говорится в сообщении.

Отметим, что блогер был осуждён в 2016 году по статье "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Его приговорили к трём годам лишения свободы, однако в марте того же года наказание заменили ограничением на тот же срок. Несмотря на запрет, Нарымбаев уехал из Казахстана на Украину.

Своё возвращение в республику активист анонсировал 23 января. В соцсетях он сообщил, что надеется на диалог с властями.