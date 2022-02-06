Умерла известная индийская певица Лата Мангешкар

В возрасте 92 лет скончалась известная индийская закадровая певица, композитор и актриса Лата Мангешкар. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Во вторник, 1 февраля, Мангешкар доставили с коронавирусом в отделение интенсивной терапии в клинику города Мумбаи, где сегодня утром она скончалась.

В Индии артистку считают легендой "Золотого века" Болливуда, который пришёлся на 50-70-ые годы. В стране её называли "Соловей Индии" и "Королева мелодии". Мангешкар записала песни для более чем тысячи фильмов. Она завоевала множество кинематографических премий и наград. В 2001 году исполнительница получила высшую невоенную награду Индии "Бхарат ратна".