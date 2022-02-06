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Фигурист Кондратюк — о втором месте в произвольной ОИ в Пекине: Не чувствую себя героем

Спортсмен отметил, что во время исполнения набора элементов намеренно допустил ошибку, сделав сальхов в два оборота. Он объяснил это тем, что в ином случае въехал бы в борт.

6 февраля, 07:07
<p>Фигурист Марк Кондратюк © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYwYd8LIxpo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ninety.ninth</a></p>

Фигурист Марк Кондратюк © Instagram / ninety.ninth

Российский фигурист Марк Кондратюк заявил, что не чувствует себя героем после того, как стал вторым в произвольной программе командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом он рассказал журналистам.

"Не чувствую себя героем, чувствую себя частью команды. <...> Старался не думать, что это Олимпиада. С одной стороны, да, нет ощущения "о, я хорошо откатал на Олимпиаде", с другой — морально проще, когда ты думаешь, что это обычный старт и он не отличается от другого", — сказал спортсмен.

Он отметил, что во время исполнения каскада "тройной лутц – ойлер – тройной сальхов" намеренно допустил ошибку, сделав сальхов в два оборота. В ином случае въехал бы в борт. По словам фигуриста, было очень рискованно. Кондратюк добавил, что среди прыжковых элементов это стало единственной ошибкой, однако в плане катания их не было.

Россия лидирует в командном зачёте фигуристов после выступлений Валиевой и Кондратюка

Россия лидирует в командном зачёте фигуристов после выступлений Валиевой и Кондратюка

Ранее Лайф писал, что фигурист Марк Кондратюк стал вторым в произвольной программе командного турнира на ОИ в Пекине. Ученик Светланы Соколовской опередил американца Винсента Чжоу, благодаря чему отрыв сборной России от команды США увеличился. Теперь он составляет три очка.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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