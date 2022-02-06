Фигурист Кондратюк — о втором месте в произвольной ОИ в Пекине: Не чувствую себя героем

Российский фигурист Марк Кондратюк заявил, что не чувствует себя героем после того, как стал вторым в произвольной программе командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом он рассказал журналистам.

"Не чувствую себя героем, чувствую себя частью команды. <...> Старался не думать, что это Олимпиада. С одной стороны, да, нет ощущения "о, я хорошо откатал на Олимпиаде", с другой — морально проще, когда ты думаешь, что это обычный старт и он не отличается от другого", — сказал спортсмен.

Он отметил, что во время исполнения каскада "тройной лутц – ойлер – тройной сальхов" намеренно допустил ошибку, сделав сальхов в два оборота. В ином случае въехал бы в борт. По словам фигуриста, было очень рискованно. Кондратюк добавил, что среди прыжковых элементов это стало единственной ошибкой, однако в плане катания их не было.