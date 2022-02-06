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Срочно приехавшая на Олимпиаду биатлонистка Буртасова выступит в индивидуальной гонке

На прошлой неделе она замечательно выступила на чемпионате Европы, где взяла две золотые медали.

6 февраля, 07:47

Российская биатлонистка Евгения Буртасова. Фото © Getty Images / Christian Manzoni / NordicFocus

Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав национальной команды на женскую индивидуальную гонку в рамках Олимпиады в Пекине.

Нашу страну представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Евгения Буртасова. Отметим, что Буртасову пришлось в срочном порядке вызывать на Олимпиаду после того, как Валерия Васнецова заразилась коронавирусом.

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А ранее российские биатлонисты завоевали первую медаль на Олимпиаде в Пекине. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли бронзу в смешанной эстафете.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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