Срочно приехавшая на Олимпиаду биатлонистка Буртасова выступит в индивидуальной гонке
На прошлой неделе она замечательно выступила на чемпионате Европы, где взяла две золотые медали.
Российская биатлонистка Евгения Буртасова. Фото © Getty Images / Christian Manzoni / NordicFocus
Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав национальной команды на женскую индивидуальную гонку в рамках Олимпиады в Пекине.
Нашу страну представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Евгения Буртасова. Отметим, что Буртасову пришлось в срочном порядке вызывать на Олимпиаду после того, как Валерия Васнецова заразилась коронавирусом.
А ранее российские биатлонисты завоевали первую медаль на Олимпиаде в Пекине. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли бронзу в смешанной эстафете.
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