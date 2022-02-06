Срочно приехавшая на Олимпиаду биатлонистка Буртасова выступит в индивидуальной гонке

Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав национальной команды на женскую индивидуальную гонку в рамках Олимпиады в Пекине.

Нашу страну представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Евгения Буртасова. Отметим, что Буртасову пришлось в срочном порядке вызывать на Олимпиаду после того, как Валерия Васнецова заразилась коронавирусом.