Бен Стиллер восхитился выступлением российского фигуриста Кондратюка на Играх в Пекине
Спортсмен занял второе место в произвольной программе командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине. Он набрал 181,65 балла и принёс девять очков в копилку национальной команды.
Актёр Бен Стиллер. Фото © Getty Images / Leon Bennett / WireImage
Американский комедийный актёр Бен Стиллер похвалил в своём аккаунте в "Твиттере" выступление российского фигуриста Марка Кондратюка в произвольной программе на командном турнире Олимпиады в Пекине.
"Моё уважение российскому фигуристу, который зажигал под Jesus Christ Superstar", — написал он.
Напомним, что Кондратюк занял второе место в произвольной программе командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине. Он набрал 181,65 балла и принёс девять очков в копилку национальной команды.
Ранее Лайф рассказал, что фигуристка Валиева выиграла короткую программу командного турнира на Олимпиаде в Пекине. 15-летняя россиянка опередила занявшую второе место японку Хигути более чем на 15 баллов. Благодаря этому сборная России вышла на первую строчку в общем зачёте, обогнав США.
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