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Бен Стиллер восхитился выступлением российского фигуриста Кондратюка на Играх в Пекине

Спортсмен занял второе место в произвольной программе командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине. Он набрал 181,65 балла и принёс девять очков в копилку национальной команды.

6 февраля, 07:49

Актёр Бен Стиллер. Фото © Getty Images / Leon Bennett / WireImage

Американский комедийный актёр Бен Стиллер похвалил в своём аккаунте в "Твиттере" выступление российского фигуриста Марка Кондратюка в произвольной программе на командном турнире Олимпиады в Пекине.

"Моё уважение российскому фигуристу, который зажигал под Jesus Christ Superstar", — написал он.

Фигурист Кондратюк — о втором месте в произвольной ОИ в Пекине: Не чувствую себя героем

Фигурист Кондратюк — о втором месте в произвольной ОИ в Пекине: Не чувствую себя героем

Напомним, что Кондратюк занял второе место в произвольной программе командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине. Он набрал 181,65 балла и принёс девять очков в копилку национальной команды.

Ранее Лайф рассказал, что фигуристка Валиева выиграла короткую программу командного турнира на Олимпиаде в Пекине. 15-летняя россиянка опередила занявшую второе место японку Хигути более чем на 15 баллов. Благодаря этому сборная России вышла на первую строчку в общем зачёте, обогнав США.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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