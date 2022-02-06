Бен Стиллер восхитился выступлением российского фигуриста Кондратюка на Играх в Пекине

Американский комедийный актёр Бен Стиллер похвалил в своём аккаунте в "Твиттере" выступление российского фигуриста Марка Кондратюка в произвольной программе на командном турнире Олимпиады в Пекине.

"Моё уважение российскому фигуристу, который зажигал под Jesus Christ Superstar", — написал он.

Напомним, что Кондратюк занял второе место в произвольной программе командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине. Он набрал 181,65 балла и принёс девять очков в копилку национальной команды.