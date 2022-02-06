Королевская победа: Лыжник Александр Большунов принёс России первое золото на Олимпиаде-2022

Для двукратного обладателя Кубка мира гонка началась отвратительно: он упал на первом же круге, потеряв несколько позиций. Однако он быстро сумел вернуться в группу лидеров, а вскоре и ушёл в отрыв вместо с Ийво Нисканеном из Финляндии. После смены лыж Большунов быстро избавился и от представителя страны Суоми, спокойно доведя скиатлон до своей победы.