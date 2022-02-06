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Королевская победа: Лыжник Александр Большунов принёс России первое золото на Олимпиаде-2022

При этом в самом начале гонки наш двукратный обладатель Кубка мира упал и потерял несколько позиций.

6 февраля, 08:15

Лыжник Александр Большунов (ОКР). Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Лыжник Александр Большунов принёс России первое золото Олимпийских игр в Пекине, став победителем скиатлона на 30 километров.

Для двукратного обладателя Кубка мира гонка началась отвратительно: он упал на первом же круге, потеряв несколько позиций. Однако он быстро сумел вернуться в группу лидеров, а вскоре и ушёл в отрыв вместо с Ийво Нисканеном из Финляндии. После смены лыж Большунов быстро избавился и от представителя страны Суоми, спокойно доведя скиатлон до своей победы.

Серебро у Дениса Спицова, который на первом же круге коньковым ходом сумел разобраться с Нисканеном, а дальше работал в своём темпе, доезжая до финиша. Нисканен же стал третьим. Лидер мировых лыж Йоханнес Клебо остался далеко за пределами не только первой тройки, но и десятки лучших.

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Отметим, что для сборной России это первое золото на Олимпиаде и второе серебро. Днём ранее второе место в женском скиатлоне заняла Наталья Непряева, а биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли бронзу в смешанной эстафете.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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