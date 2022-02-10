Пентагон допустил, что военных США привлекут к эвакуации американцев с Украины

Американских военных могут направить на Украину для эвакуации граждан США. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кёрби.

"Я не могу исключать, что эти солдаты могут быть в некоторой степени задействованы в поддержке эвакуации с другой стороны этой границы", — сказал Кёрби на брифинге, добавив, что американские военные будут к этому готовы.

При этом он уточнил, что направлять военнослужащих именно на территорию Незалежной не планируется.

По словам Кёрби, к решению задач по эвакуации подготовлены, в частности, солдаты из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые ранее были направлены в Польшу.