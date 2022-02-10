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Пентагон допустил, что военных США привлекут к эвакуации американцев с Украины

При этом направлять военнослужащих именно на территорию Незалежной не планируется, отметил представитель ведомства Джон Кёрби. Он призвал граждан США покинуть страну обычными авиарейсами.

9 февраля, 21:42
<p>Американский самолёт Boeing C-17 Globemaster III. Фото © ТАСС / EPA</p>

Американский самолёт Boeing C-17 Globemaster III. Фото © ТАСС / EPA

Американских военных могут направить на Украину для эвакуации граждан США. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кёрби.

"Я не могу исключать, что эти солдаты могут быть в некоторой степени задействованы в поддержке эвакуации с другой стороны этой границы", — сказал Кёрби на брифинге, добавив, что американские военные будут к этому готовы.

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При этом он уточнил, что направлять военнослужащих именно на территорию Незалежной не планируется.

По словам Кёрби, к решению задач по эвакуации подготовлены, в частности, солдаты из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые ранее были направлены в Польшу.

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На Украину прибыл самолёт с 80 тоннами боеприпасов из США

Ранее Посольство США рассказало американцам, через какие страны нельзя эвакуироваться с Украины.

Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Они будут пытаться спровоцировать республику на ответные действия, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом своё наступление. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Кроме того, мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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