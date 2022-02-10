Пентагон допустил, что военных США привлекут к эвакуации американцев с Украины
При этом направлять военнослужащих именно на территорию Незалежной не планируется, отметил представитель ведомства Джон Кёрби. Он призвал граждан США покинуть страну обычными авиарейсами.
Американский самолёт Boeing C-17 Globemaster III. Фото © ТАСС / EPA
Американских военных могут направить на Украину для эвакуации граждан США. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кёрби.
"Я не могу исключать, что эти солдаты могут быть в некоторой степени задействованы в поддержке эвакуации с другой стороны этой границы", — сказал Кёрби на брифинге, добавив, что американские военные будут к этому готовы.
При этом он уточнил, что направлять военнослужащих именно на территорию Незалежной не планируется.
По словам Кёрби, к решению задач по эвакуации подготовлены, в частности, солдаты из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые ранее были направлены в Польшу.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Они будут пытаться спровоцировать республику на ответные действия, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом своё наступление. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Кроме того, мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.
Лента новостей
Эксперт ВОЗ Бранд не смогла назвать необходимое число бустерных доз для защиты от ковида
сегодня в 21:28
ЦПВС: Амнистированные при поддержке Вашингтона боевики уезжают из Сирии в США, ЕС и Канаду
сегодня в 21:18
Читавшая Хармса учительница из Петербурга могла скрыть судимость при устройстве на работу
сегодня в 21:06
Комментариев: 0