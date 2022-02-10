ЦПВС: Амнистированные при поддержке Вашингтона боевики уезжают из Сирии в США, ЕС и Канаду

Амнистированные при поддержке Вашингтона бывшие боевики по поддельным паспортам выезжают из Сирии в США, Канаду и Европу. Об этом журналистам рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о выезде за пределы Сирийской Арабской Республики амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГИЛ*, ранее находившихся в подконтрольных курдской администрации местах заключения на территории Заевфратья", — отметил он.

По словам Журавлёва, используя фальшивые документы с проставленными в них визовыми отметками, боевики выезжают в США, Канаду и страны Евросоюза.

Контр-адмирал добавил, что на территории Сирии продолжается работа, которая направлена на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи гражданам страны в восстановлении мирной жизни.

Ранее Лайф сообщал, что СВР заявила о готовящихся акциях против военных РФ в Сирии. Кроме того, по данным российской разведки, власти США намерены использовать медиаресурсы, чтобы нагнетать протестные настроения в сирийском обществе.