ЦПВС сообщил об ударе ВВС Израиля по сирийской провинции Дамаск

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийской провинции Дамаск около 02:00 9 февраля. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

"В районе 02:00 мск 9 февраля четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16, не пересекая государственной границы Сирии, нанесли удар управляемыми ракетами по объектам в районе населённого пункта Кисва провинции Дамаск", — заявил Журавлёв.

Представитель ЦПВС добавил, что средства ПВО российского производства, стоящие на вооружении сирийской армии, уничтожили восемь ракет, запущенных с F-16. Также Журавлёв сообщил, что в результате атаки погиб один сирийский военнослужащий, а ещё пять пострадали.