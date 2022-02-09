ЦПВС сообщил об ударе ВВС Израиля по сирийской провинции Дамаск
В результате атаки погиб один сирийский военнослужащий, а ещё пять пострадали. Восемь ракет сбили средства ПВО российского производства.
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ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийской провинции Дамаск около 02:00 9 февраля. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
"В районе 02:00 мск 9 февраля четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16, не пересекая государственной границы Сирии, нанесли удар управляемыми ракетами по объектам в районе населённого пункта Кисва провинции Дамаск", — заявил Журавлёв.
Представитель ЦПВС добавил, что средства ПВО российского производства, стоящие на вооружении сирийской армии, уничтожили восемь ракет, запущенных с F-16. Также Журавлёв сообщил, что в результате атаки погиб один сирийский военнослужащий, а ещё пять пострадали.
Напомним, SANA сообщало, что сирийская система ПВО задействована для отражения атаки над Дамаском. В столице звучали мощные взрывы.
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