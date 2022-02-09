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Бастрыкину доложат о расследовании убийства кассирши "Пятёрочки" в Подмосковье

Инцидент произошёл в ночь на 9 февраля в селе Новопетровское. Четверо мужчин ворвались в магазин и избили директора и её супруга, а также продавца-кассира, после чего забрали деньги из кассы.

9 февраля, 19:31
<p>Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования разбойного нападения на подмосковный магазин "Пятёрочка", где была убита 51-летняя кассирша. Об этом сообщили в СК России.

"Председатель СК России дал указание доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении на сотрудников магазина в Московской области, в результате которого погибла женщина-продавец", — сказано в сообщении ведомства.

Строго 18+: Появилось видео убийства 51-летней кассирши "Пятёрочки" в Подмосковье

Строго 18+: Появилось видео убийства 51-летней кассирши "Пятёрочки" в Подмосковье

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Напомним, инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 февраля в селе Новопетровское. Четверо мужчин ворвались в магазин и избили директора и её супруга, а также продавца-кассира, после чего забрали из кассы 96 тысяч рублей. Лайф публиковал видео нападения. Один из грабителей ударил кассиршу рукояткой от топора, а затем добил. 51-летняя женщина скончалась. Преступников задержали по горячим следам. В ближайшее время им изберут меру пресечения. Выяснилось, что в магазине отсутствовала охрана.

Изнанка элитных поселений: Как мигранты под Истрой ограбили магазин и убили кассиршу

Изнанка элитных поселений: Как мигранты под Истрой ограбили магазин и убили кассиршу

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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