Бастрыкину доложат о расследовании убийства кассирши "Пятёрочки" в Подмосковье

Напомним, инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 февраля в селе Новопетровское. Четверо мужчин ворвались в магазин и избили директора и её супруга, а также продавца-кассира, после чего забрали из кассы 96 тысяч рублей. Лайф публиковал видео нападения. Один из грабителей ударил кассиршу рукояткой от топора, а затем добил. 51-летняя женщина скончалась. Преступников задержали по горячим следам. В ближайшее время им изберут меру пресечения. Выяснилось, что в магазине отсутствовала охрана.