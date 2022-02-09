Бастрыкину доложат о расследовании убийства кассирши "Пятёрочки" в Подмосковье
Инцидент произошёл в ночь на 9 февраля в селе Новопетровское. Четверо мужчин ворвались в магазин и избили директора и её супруга, а также продавца-кассира, после чего забрали деньги из кассы.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования разбойного нападения на подмосковный магазин "Пятёрочка", где была убита 51-летняя кассирша. Об этом сообщили в СК России.
"Председатель СК России дал указание доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении на сотрудников магазина в Московской области, в результате которого погибла женщина-продавец", — сказано в сообщении ведомства.
Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Напомним, инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 февраля в селе Новопетровское. Четверо мужчин ворвались в магазин и избили директора и её супруга, а также продавца-кассира, после чего забрали из кассы 96 тысяч рублей. Лайф публиковал видео нападения. Один из грабителей ударил кассиршу рукояткой от топора, а затем добил. 51-летняя женщина скончалась. Преступников задержали по горячим следам. В ближайшее время им изберут меру пресечения. Выяснилось, что в магазине отсутствовала охрана.
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