В магазине "Пятёрочка" в Подмосковье, где налётчики убили кассиршу, нет охраны
При этом, по словам водителя, возле служебного входа в здание темно и небезопасно — "подъехать страшно, развернуться".
Водитель рассказал об отсутствии охраны в магазине, где убили кассира © LIFE
Водитель рассказал об отсутствии охраны в магазине, где убили кассира © LIFE
В магазине "Пятёрочка" в подмосковной Истре, где во время ограбления убили кассира, нет охраны. Об этом рассказал Лайфу водитель транспортной компании, который доставляет товары в торговые точки сети. Причём такая ситуация во всех магазинах "Пятёрочки", в руководстве давно отказались от их услуг, говорит он.
"Охраны-то никакой. Они сами всё выгружают, начнём с этого... Вы сами видите, какой тут закуток. Тут подъехать страшно, развернуться. Тут спрячешься, никто никогда и не догадается", — отметил он.
По его словам, сотрудники магазина уравновешенные и адекватные люди, поэтому вряд ли могли сами спровоцировать какой бы то ни было конфликт.
Напомним, инцидент произошёл в магазине в селе Новопетровском 9 февраля ночью. Четверо вооружённых бейсбольными битами мужчин ворвались в магазин и напали на директора и его супругу, а также продавца-кассира. Они нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы 96 тысяч рублей, после чего скрылись. Продавец скончалась на месте, директор магазина и её супруг госпитализированы. Грабителей задержали по горячим следам. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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