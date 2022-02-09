В магазине "Пятёрочка" в Подмосковье, где налётчики убили кассиршу, нет охраны

Водитель рассказал об отсутствии охраны в магазине, где убили кассира © LIFE

В магазине "Пятёрочка" в подмосковной Истре, где во время ограбления убили кассира, нет охраны. Об этом рассказал Лайфу водитель транспортной компании, который доставляет товары в торговые точки сети. Причём такая ситуация во всех магазинах "Пятёрочки", в руководстве давно отказались от их услуг, говорит он.

"Охраны-то никакой. Они сами всё выгружают, начнём с этого... Вы сами видите, какой тут закуток. Тут подъехать страшно, развернуться. Тут спрячешься, никто никогда и не догадается", — отметил он.

По его словам, сотрудники магазина уравновешенные и адекватные люди, поэтому вряд ли могли сами спровоцировать какой бы то ни было конфликт.