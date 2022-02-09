Уволенная за чтение Хармса учительница из Петербурга отказалась возвращаться в школу

Бывший учитель гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина ответила на слова директора школы Светланы Лебедевой о том, что её уволили из-за несоблюдения учебного плана. По словам педагога, злополучный урок с чтением стихов Хармса и Введенского был проведён в соответствии с программой, которую одобрила сама Лебедева.