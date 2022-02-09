Уволенная за чтение Хармса учительница из Петербурга отказалась возвращаться в школу
Также она опровергла обвинения директора гимназии в свой адрес и отметила, что руководство учреждения не пыталось с ней связаться для примирения после случившегося.
Фото © Facebook / Серафима Сапрыкина
Бывший учитель гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина ответила на слова директора школы Светланы Лебедевой о том, что её уволили из-за несоблюдения учебного плана. По словам педагога, злополучный урок с чтением стихов Хармса и Введенского был проведён в соответствии с программой, которую одобрила сама Лебедева.
"Я не нарушала никаких планов. Да, я не давала посекундный план урока, потому что его никто никогда не способен составить из учителей, потому что не знаешь толком, как ты будешь говорить. Я давала тему, тема была в учебном плане. Учебный план был ею подписан. Просто она, может быть, не глядя рукой махнула", — предположила Сапрыкина в беседе с телеканалом "Звезда".
Она также отметила, что после инцидента теперь уже бывшие коллеги и ученики поддержали её. Однако публично выразить свою позицию они не могут. Сапрыкина добавила, что в эту школу возвращаться она не намерена, так как работать там будет контрпродуктивно. По словам педагога, после произошедшего руководство гимназии с ней не связывалось. От них не было ни критики, ни попыток примирения.
"Мне только позвонили из комитета по образованию и предложили другую работу в школе. Не пойду я в школу больше работать. Я не считаю, что этот человек (директор. — Прим. Лайфа) должен отвечать перед судом. Я не хочу, чтобы у неё с прокуратурой были разборки или ещё с кем-нибудь. Я просто хотела, чтобы родители, дети знали, что этот человек придерживается вот таких взглядов специфических", — заявила учительница.
Напомним, ранее учительница из Петербурга пожаловалась на увольнение из-за чтения ученикам стихов репрессированных. По словам педагога, в гимназии развернулось вновь "время репрессий", где поэтов называют врагами народа, а читающих материал с именами Гумилёва и Мандельштама — утратившими доверие. Вступился за педагога глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
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