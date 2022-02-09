Диетолог Круглова назвала самые вредные виды пицц

Пицца — не самый полезный продукт. Она очень калорийна за счёт соусов и майонеза, поэтому лучше включать её в рацион не чаще одного раза в неделю. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с телеканалом "Москва 24". Самой вредной она назвала популярную "Пепперони".

"Это достаточно жирный продукт за счёт салями, которую добавляют в состав. Кроме того, это острый продукт, поэтому тоже не всем подойдёт. Плюс салями богата специями. Они провоцируют у человека аппетит, несмотря на то что он ест и получает из блюда калории", — пояснила эксперт.

По её словам, лучше вообще отказаться от "Пепперони" людям с заболеваниями пищеварительной системы. Также эта любимая многими пицца может приводить к проблемам с суставами и спровоцировать образование камней в почках. Если человек страдает болезнями поджелудочной железы, то ему следует отказаться и от пиццы, содержащей ветчину и грибы.

Экзотические виды пицц, например "Гавайская", в которых используются консервированные ананасы, очень вредны из-за повышенного содержания сахара. Это нужно учитывать тем, кто страдает диабетом. А вот если в составе есть перец халапеньо и острые соусы, то это несёт опасность людям с язвами и гастритами. И, конечно же, лучше отдавать предпочтение пицце на тонком тесте, заключила врач.

К слову, сегодня в мире отмечается Международный день пиццы. С размахом он пройдёт в Италии, где это блюдо является национальным.