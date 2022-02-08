Диетолог Соломатина рассказала, чем опасно употребление свежевыжатых соков

Употребление свежевыжатых соков опасно для людей с диабетом и проблемами с ЖКТ, однако пить их следует с осторожностью и здоровым людям. Об этом в разговоре с "Вечерней Москвой" рассказала диетолог Елена Соломатина.

По её словам, свежевыжатые соки особенно полезны, если сделаны из овощей, а также содержат мякоть. Они должны быть только что сделаны, и пить их следует в небольшом количестве.

"Для некоторых людей что-то жевать достаточно сложно и принимать овощи и фрукты можно в таком виде", — уточнила Соломатина.

При этом опасность таят в себе напитки, сделанные в кафе или столовых, отметила врач. Свежевыжатые соки быстро портятся, а в местах общепита технология хранения и изготовления может быть нарушена. Например, используемый лёд из некачественной воды может привести к отравлению, предупреждает специалист.

Также Соломатина рассказала об индивидуальной непереносимости к подобного рода напиткам, которая иногда встречается у людей. Ещё их не рекомендуется пить тем, у кого есть диабет, инсулинорезистентность, лишний вес, а также заболевания желудочно-кишечного тракта.

"Кислые соки содержат много органических кислот, и с точки зрения того, что они разъедают зубную эмаль, их рекомендуется пить через трубочку. Для некоторых такой сок может обернуться болью в желудке, у кого есть проблемы вроде гастрита или язвы. Кислота может очень негативно подействовать, если этот сок выпить на голодный желудок", — объяснила врач.

Сладкий сок может вызвать брожение в желудке, если его выпить после плотной еды, напоминает врач. Рекомендуется избегать их потребления в течение часа после еды. Кроме того, соки содержат много сахара. Они повышают уровень глюкозы в крови, особенно на голодный желудок. Пить их нужно в меру, уточняет Соломатина.

"Овощные соки менее опасны, но есть случаи достаточно тяжёлого отравления, даже выкидыши у беременных. Дело в том, что те овощи, которые ближе к земле, к примеру, свёкла и сельдерей, содержат много нитратов. Чрезмерно увлекаться не стоит. И ещё там могут содержаться пестициды", — уточнила диетолог.

Вред организму нанесёт не сам напиток, а приобретённые ингредиентами опасные ферменты, резюмировала Соломатина. В день стоит пить не больше стакана свежевыжатого сока. Для снижения вреда некоторые соки стоит разбавлять водой в соотношении 50 на 50.