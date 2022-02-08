Песков опроверг информацию FT о "сделке" Путина и Макрона по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию газеты Financial Times о "сделке" по Украине, которую в ходе переговоров якобы заключили глава России Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон.

"Москва и Париж не могли этого сделать, лидерство в НАТО принадлежит не Франции", — уточнил Песков.

По словам представителя Кремля, издание неверно написало имеющуюся информацию.