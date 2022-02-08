Песков опроверг информацию FT о "сделке" Путина и Макрона по Украине
Официальный представитель Кремля напомнил, что, хоть Франция и является членом Североатлантического альянса, лидерство в НАТО принадлежит не ей.
Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию газеты Financial Times о "сделке" по Украине, которую в ходе переговоров якобы заключили глава России Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон.
"Москва и Париж не могли этого сделать, лидерство в НАТО принадлежит не Франции", — уточнил Песков.
По словам представителя Кремля, издание неверно написало имеющуюся информацию.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на французских чиновников сообщила, что переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона "продвинули" деэскалацию ситуации на Украине. На встрече президентов якобы шла речь о выводе российских военных из Белоруссии после завершения совместных учений.
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