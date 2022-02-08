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Лайф узнал, что Путину и Макрону подали на рабочий обед в Кремле

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Длинный стол, за которым встретились Путин и Макрон, разошёлся на мемы, и вот лучшие из них

Переговоры лидеров РФ и Франции привлекли внимание журналистов и обывателей не только темами, которые были затронуты. Так, пользователи Сети не смогли не оценить обстановку в Кремле.

8 февраля, 10:55

Изображение на обложке © Twitter / Sascha_Konkina

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи в Кремле 7 февраля. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи в Кремле 7 февраля. Фото © Kremlin.ru

"Взгляните на это фото российского и французского президентов — они почти в буквальном смысле бесконечно далеки", — отмечает портал TMZ. "Удивительно, что для разговора обоим не вручили по мегафону", — комментирует Watson.ch.

Видео © Twitter / IllumiReptilien

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Изображение © Twitter / A_Ra_Berlin

Изображение © Twitter / A_Ra_Berlin

"По-моему, так лучше", — A_Ra_Berlin.

Изображение © Twitter / Sascha_Konkina

Изображение © Twitter / Sascha_Konkina

"Сравнение с "Тайной вечерей" Леонардо да Винчи, на первый взгляд, кажется несколько драматичным, но позвольте мне закончить. Знаменитая фраза, произнесённая Иисусом в тот вечер: "Один из вас предаст меня", — Watson.ch.

Пока одни юзеры забавляются, создавая очередные коллажи, другие гадают, чем объясняется выбор в пользу гигантского стола. Некоторые иностранцы считают, что на встрече Владимира Путина и Эмманюэля Макрона просто соблюдались все необходимые антикоронавирусные меры. А часть пользователей уверена: стол, разделявший глав двух государств, — политический сигнал.

Изображение © Twitter / CredoMacKenzie

Изображение © Twitter / CredoMacKenzie

"Гладкая белая поверхность стола — отличное место для занятий фигурным катанием"

Watson

Изображение © Twitter / Gryzla

Изображение © Twitter / Gryzla

Изображение © Twitter / Sascha_Konkina

Изображение © Twitter / Sascha_Konkina

Гифка © Twitter / Tarquin_Helmet

"Думаете, у Макрона и Путина [на переговорах был] достаточно большой стол?" — JohnMVegas.

Изображение © Twitter / JohnMVegas

Изображение © Twitter / JohnMVegas

Изображение © Twitter / paella_con_pina

Изображение © Twitter / paella_con_pina

Изображение © Twitter / thethrillsband

Изображение © Twitter / thethrillsband

"К слову об охлаждении: Берни Сандерс тепло укутался", — Watson.ch.

Изображение © Twitter / FullFrontalSamB

Изображение © Twitter / FullFrontalSamB

Лайф узнал, что Путину и Макрону подали на рабочий обед в Кремле

Лайф узнал, что Путину и Макрону подали на рабочий обед в Кремле

Напомним, в январе за этим же столом глава государства встречался с лидером Ирана Ибрахимом Раиси. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии Лайфу разъяснил, почему политики дистанцировались.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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