Виктория Боня рассказала, как Собчак звонила ей в поисках кокаина

Виктория Боня рассказывает о звонке Ксении Собчак в поисках кокаина. Видео © Instagram / victoriabonya

Российская телеведущая Виктория Боня в ответ на обвинения журналистки Ксении Собчак в наркомании рассказала, как та звонила ей в поисках кокаина. Соответствующее видео она опубликовала в своём инстаграме.

"Я услышала серьёзные обвинения в свой адрес. Оказывается, я наркоманка <...> Помнится, последний звонок от Собчак поступал мне много лет назад. Хочу обратить внимание, что на часах было где-то четыре-пять часов дня. У неё был такой голос, как будто с него убрали живые нотки звука. Она говорит: "Ты не знаешь, где сейчас можно достать "белого"?" — вспоминает телеведущая.

Собчак обвинила бывшую коллегу по "Дому-2" в наркомании из-за употребления в лечебных целях кактуса Сан-Педро, имеющего наркотические свойства и запрещённого в РФ. Она заявила о чрезмерном пристрастии Бони к данному растению, посоветовав той обратиться к врачам.

В свою очередь телеведущая рассказала о якобы безвредных свойствах употребляемого растения и о деструктивных свойствах белого порошка. Также Боня обратилась к Собчак с предложением совместно сдать на анализ ногти или волосы, по которым можно вычислить употребление наркотиков за последние несколько месяцев. По мнению Виктории, эту проверку Ксения не пройдёт.

"Ксения, ты готова сдать волосы на исследование? Я могу сдать хоть сейчас! Как будешь готова, пиши. Мой номер ты знаешь. Я могу стать твоим личным наркологом", — заключила телеведущая.