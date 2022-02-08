Член ОП Данюк оценил угрозы Байдена о возможности положить конец "Северному потоку – 2"

Член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не допустит запуска газопровода "Северный поток – 2" в случае, если Россия совершит "вторжение" на Украину. По мнению эксперта, американскому лидеру выгодно спекулировать на данной теме.

"Байдену очень удобно использовать тему введения санкций, тему того, что "Северный поток – 2" в случае "вторжения" будет полностью остановлен, потому что Россия не собирается нападать на Украину", — пояснил Данюк в беседе с RT.

Как подчеркнул член ОП, США хотят показать всему миру, что именно благодаря их усилиям удалось остановить "мифическое российское вторжение" на территорию Незалежной. При этом Данюк указал на то, как быстро меняет свои убеждения американский лидер, ведь ещё совсем недавно тот выступал против включения санкций в отношении газопровода, а сейчас обещает "положить конец" "Северному потоку – 2".