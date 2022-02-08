Член ОП Данюк оценил угрозы Байдена о возможности положить конец "Северному потоку – 2"
Как отметил эксперт, США хотят показать всему миру, что именно благодаря их усилиям удалось остановить "российское вторжение" на Украину. При этом в Вашингтоне знают, что Москва не пойдёт на этот шаг.
Фото на обложке © Nord Stream 2
Член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не допустит запуска газопровода "Северный поток – 2" в случае, если Россия совершит "вторжение" на Украину. По мнению эксперта, американскому лидеру выгодно спекулировать на данной теме.
"Байдену очень удобно использовать тему введения санкций, тему того, что "Северный поток – 2" в случае "вторжения" будет полностью остановлен, потому что Россия не собирается нападать на Украину", — пояснил Данюк в беседе с RT.
Как подчеркнул член ОП, США хотят показать всему миру, что именно благодаря их усилиям удалось остановить "мифическое российское вторжение" на территорию Незалежной. При этом Данюк указал на то, как быстро меняет свои убеждения американский лидер, ведь ещё совсем недавно тот выступал против включения санкций в отношении газопровода, а сейчас обещает "положить конец" "Северному потоку – 2".
Ранее помощник Байдена Джейк Салливан заявил о планах США использовать "Северный поток – 2" как рычаг влияния на Россию. По его словам, в ближайшие месяцы реализации газопровода не случится, власти Америки сделали всё, чтобы он не был запущен.
Лайф уже писал, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил о санкциях против "Северного потока – 2" в случае, если Россия "вторгнется" на территорию Украины. Позже глава Комитета Бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что запуск трубопровода не может состояться до тех пор, пока такое количество солдат РФ сосредоточено на границе с Украиной. А вот её коллега Штеффен Котре назвал неумным использование "Северного потока – 2" для давления на Россию.
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