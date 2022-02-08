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В Орехово-Зуеве 14-летняя школьница обвинила молодого учителя в домогательствах

Всё случилось ещё в конце 2020 года, однако девочка так испугалась, что больше года ничего не рассказывала родителям. Теперь же в истории разбираются правоохранители.

8 февраля, 09:08

Фото на обложке © Pexels

Жительница подмосковного Орехово-Зуева обратилась в полицию с заявлением на 24-летнего учителя школы, обвинив того в домогательствах в отношении её несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно представленным данным, всё произошло ещё в декабре 2020 года, когда педагог истории и обществознания попросил 14-летнюю девочку задержаться после урока. Тогда он закрыл дверь в классе и стал говорить ученице неприличные вещи, а также трогать интимные места. Из-за сильного испуга школьница больше года ничего не рассказывала родителям, однако позже всё же призналась. Тогда мать и пошла в полицию.

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Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают детали произошедшего. К делу также подключены следователи.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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