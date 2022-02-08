Жительница Дзержинска родила в коллекторе на глазах у сына, пока муж ждал на улице
Вызволять странную даму пришлось спасателям. Её доставили в больницу, младенца поместили в реанимацию. Глава семейства объяснил полиции, что их выгнали на улицу и семье некуда было идти.
Операция по вызволению родившей женщины из коллектора в Дзержинске. Фото на обложке © Департамент региональной безопасности Нижегородской области
Спасение детей и женщины в Дзержинске, родившей в уличном коллекторе. Видео © Telegram / "Нижний № 1"
В городе Дзержинске Нижегородской области беременная женщина залезла в уличный коллектор с двухлетним ребёнком, чтобы родить там малыша. В это время её муж ждал семью на улице. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний № 1".
Из канализационного люка 37-летнюю Ольгу и её детей доставали уже спасатели. Женщину увезли в больницу. Как уточнили в Департаменте региональной безопасности Нижегородской области, она находится в удовлетворительном состоянии, однако не может назвать срок беременности. Новорождённого поместили в реанимацию.
Главу семейства же доставили в отдел полиции. По словам мужчины, их выгнали из дома, а у его сожительницы начались преждевременные роды прямо на улице.
Ранее Лайф рассказывал, что жительница Волгоградской области родила близнецов на парковке торгового центра. Роды пришлось принимать супругу женщины. На свет появились два здоровых мальчика весом 2,7 и 2,5 килограмма.
Комментариев: 0