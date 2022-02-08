Жительница Дзержинска родила в коллекторе на глазах у сына, пока муж ждал на улице

Спасение детей и женщины в Дзержинске, родившей в уличном коллекторе. Видео © Telegram / "Нижний № 1"

В городе Дзержинске Нижегородской области беременная женщина залезла в уличный коллектор с двухлетним ребёнком, чтобы родить там малыша. В это время её муж ждал семью на улице. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний № 1".

Из канализационного люка 37-летнюю Ольгу и её детей доставали уже спасатели. Женщину увезли в больницу. Как уточнили в Департаменте региональной безопасности Нижегородской области, она находится в удовлетворительном состоянии, однако не может назвать срок беременности. Новорождённого поместили в реанимацию.

Главу семейства же доставили в отдел полиции. По словам мужчины, их выгнали из дома, а у его сожительницы начались преждевременные роды прямо на улице.