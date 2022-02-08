Политолог Безпалько увидел "тонкий троллинг" в словах Путина об убежище для Порошенко

Предложение президента РФ Владимира Путина Петру Порошенко о политическом убежище — очень тонкий троллинг, и экс-президент Украины примет это предложение только в самом крайнем случае, например, если ему будет угрожать смертельная опасность. Об этом в беседе с Лайфом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

"Естественно, Порошенко никогда не воспользуется предложением Путина о предоставлении политического убежища. Разве что в самом крайнем случае, если ему будет угрожать смертельная опасность, потому что для Порошенко это будет означать конец карьеры", — отмечает эксперт.

Пока же Порошенко на Украине ничего не угрожает, считает Безпалько. И экс-президент Незалежной продолжает переигрывать нынешнего, устроив из своего возвращения на родину политическое шоу.

"Поэтому со стороны нашего президента это выглядит как лёгкий троллинг, но очевидно, что никто серьёзно не рассчитывал ни в России, ни на Украине, что Порошенко воспользуется этим предложением", — заключил политолог.