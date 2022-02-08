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Предварительная эффективность "Ковивака" против "омикрона" составила около 62%

Данный препарат стал третьей вакциной, сделанной в России. Его зарегистрировали в феврале 2021 года. Он сделан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2.

8 февраля, 08:45
<p>Ампула с вакциной для профилактики CoViD-19 "Ковивак". Фото © ТАСС / Папырин Александр</p>

Ампула с вакциной для профилактики CoViD-19 "Ковивак". Фото © ТАСС / Папырин Александр

По предварительным данным, эффективность вакцины от коронавируса "Ковивак" против "омикрона" составляет порядка 62%. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал генеральный директор центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

"Это порядка 62%, по нашим данным, но это... предварительные данные, они носят больше лабораторный, доклинический характер", — сказал он.

Минздрав РФ одобрил клиническое исследование "Ковивака" с участием детей

Минздрав РФ одобрил клиническое исследование "Ковивака" с участием детей

"Ковивак" стал третьей вакциной, сделанной в России. Его зарегистрировали в феврале 2021 года. Препарат сделан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2.

Ранее Лайф рассказал, что антитела к "омикрону" оказались бессильны против заражения другим штаммом. Об этом говорится в исследовании австрийских учёных, и российские коллеги с ними согласны: опыт переболевших пациентов доказывает, что они снова становятся уязвимы перед той же "дельтой".

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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