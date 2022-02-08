Предварительная эффективность "Ковивака" против "омикрона" составила около 62%

По предварительным данным, эффективность вакцины от коронавируса "Ковивак" против "омикрона" составляет порядка 62%. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал генеральный директор центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

"Это порядка 62%, по нашим данным, но это... предварительные данные, они носят больше лабораторный, доклинический характер", — сказал он.

"Ковивак" стал третьей вакциной, сделанной в России. Его зарегистрировали в феврале 2021 года. Препарат сделан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2.