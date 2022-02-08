Врач Лунёв заявил о высокой опасности заболеть ковидом при синдроме хронической усталости

Синдром хронической усталости повышает риск заражения коронавирусом. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказал врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Виктор Лунёв.

По его словам, стресс и перенапряжение нервной системы ослабляют иммунную систему человека. Поэтому люди с синдромом хронической усталости в том числе подвержены повышенной опасности заражения коронавирусом. Также этот недуг, наоборот, может быть вызван вирусными заболеваниями, что наблюдается на примере постковида.

"Неправильный график, отсутствие гигиены сна, постоянное перенапряжение, стрессы и отсутствие полноценного нормального отдыха также могут привести к хронической усталости", — добавил Лунёв.



Из-за стресса страдает не только иммунитет, но и сердечно-сосудистая система, уточнил врач. В будущем это может привести к артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. Распознать синдром хронической усталости не так уж сложно.

"Если человек очень долгое время, даже после хорошего полноценного отдыха, не чувствует себя бодрым и данное состояние длится больше шести месяцев, то в таком случае мы можем говорить о синдроме хронической усталости", — объяснил специалист.

Лунёв добавил, что у страдающего синдромом может наблюдаться повышение температуры до 37,5–38 градусов, боли в мышцах и суставах, а также головные боли. В таком случае следует обратиться к специалисту, предупреждает врач.

По его словам, медики в качестве терапии постараются уменьшить количество физических и психологических нагрузок, нормализуют режим труда и отдыха, а также назначат приём поливитаминов и магния. Однако всё это должно основываться на результатах анализов и рекомендациях врача, подчеркнул Лунёв.