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Врач Лунёв заявил о высокой опасности заболеть ковидом при синдроме хронической усталости

Из-за стресса страдает не только иммунитет, но и сердечно-сосудистая система, уточнил врач. В будущем это может привести к артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца.

8 февраля, 08:28

Фото на обложке © Pexels

Синдром хронической усталости повышает риск заражения коронавирусом. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказал врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Виктор Лунёв.

По его словам, стресс и перенапряжение нервной системы ослабляют иммунную систему человека. Поэтому люди с синдромом хронической усталости в том числе подвержены повышенной опасности заражения коронавирусом. Также этот недуг, наоборот, может быть вызван вирусными заболеваниями, что наблюдается на примере постковида.

"Неправильный график, отсутствие гигиены сна, постоянное перенапряжение, стрессы и отсутствие полноценного нормального отдыха также могут привести к хронической усталости", — добавил Лунёв.

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Из-за стресса страдает не только иммунитет, но и сердечно-сосудистая система, уточнил врач. В будущем это может привести к артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. Распознать синдром хронической усталости не так уж сложно.

"Если человек очень долгое время, даже после хорошего полноценного отдыха, не чувствует себя бодрым и данное состояние длится больше шести месяцев, то в таком случае мы можем говорить о синдроме хронической усталости", — объяснил специалист.

Лунёв добавил, что у страдающего синдромом может наблюдаться повышение температуры до 37,5–38 градусов, боли в мышцах и суставах, а также головные боли. В таком случае следует обратиться к специалисту, предупреждает врач.

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По его словам, медики в качестве терапии постараются уменьшить количество физических и психологических нагрузок, нормализуют режим труда и отдыха, а также назначат приём поливитаминов и магния. Однако всё это должно основываться на результатах анализов и рекомендациях врача, подчеркнул Лунёв.

Ранее Лайф рассказал, что биофизик Соседова предсказала свойства следующего после "омикрона" штамма. Специалист обратила внимание на быстроту мутаций ковида и предположила, что новая разновидность коронавируса может появиться к началу будущего года.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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