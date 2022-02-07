Диетолог Соломатина перечислила витамины, которые помогут усилить иммунитет при "омикроне"

В период распространения омикрон-штамма следует принимать витамины C, D, B12, цинк и омегу-3 для лучшего иммунного ответа в случае заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Москвой 24".

Перед началом курса рекомендуется сдать анализ и проверить, каких микроэлементов не хватает. А начать принимать их важно до болезни, чтобы "иметь некоторый запас прочности".

"Если, например, пить витамин C во время болезни, он может уже не успеть "отработать" и будет упущен очень важный момент", — пояснила Соломатина.

По её словам, этот витамин играет важную роль в выработке интерферонов, поэтому запоздалая реакция может привести к плачевным результатам. Соломатина также посоветовала для нормальных иммунных реакций пить цинк. Витамин А помогает слизистой организма быстрее обновляться. Чтобы поддерживать здоровье нервной системы, стоит принимать витамин В12, а состояние иммунной и сердечно-сосудистой систем — витамин D.

"Омега-3 входит в состав клеточной мембраны. А в более крепкие, более молодые клеточные мембраны вирусу сложнее проникнуть и начать репликацию. Ещё омега-3 обладает противовоспалительным действием", — добавила врач.