Вирусолог Нетёсов развеял миф о разрушении иммунитета после вакцинации от ковида

Вакцина против CoViD-19 является тренировкой для иммунитета и не способна его разрушить. Таким мнением поделился завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетёсов.

По словам специалиста, если коронавирус попадёт в организм человека и вызовет инфекцию, то будет производиться около 20 разных вирусных белков.

"Более того, коронавирусы в результате размножения разрушают клетки, где есть ACE2-рецепторы, которые он поражает. Если же мы применяем вакцины — векторные либо на основе матричных РНК, то в организме производится только один вирусный белок — S-белок", — цитирует специалиста Ura.ru.

Нетёсов отметил, что содержащийся в вакцине или производимый вакцинами S-белок имеет негативные свойства, однако взамен "организм приобретает устойчивость к довольно большим дозам самого вируса".

"И вирус, попадая в иммунизированный организм, если и размножается, то в десятки тысяч раз меньше, чем если бы он попал в неподготовленный организм. Любая защита — это имитация самой инфекции, но практически без её последствий", — уточнил вирусолог.

По мнению врача, вакцинация против коронавируса похожа на физическую тренировку, такая же как, например, для повышения мускульной силы. Нетёсов уточнил, что вакцина "нужна для того, чтобы инициировать предохранительный иммунитет против инфекции".