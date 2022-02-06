Индия одобрила "Спутник лайт" в качестве бустерной вакцины

Российская однокомпонентная вакцина "Спутник лайт" одобрена в Индии как отдельный препарат и универсальная бустерная вакцина. Об этом сообщает телеграм-канал "Спутник V" со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Спутник лайт" станет важной частью программы вакцинации в Индии и поможет в борьбе с новыми вариантами коронавируса, в том числе со штаммом "омикрон", — уточняется в релизе.

Отметим, что отечественная вакцина одобрена уже более чем в 30 странах с общим населением свыше 2,5 миллиарда человек. Однокомпонентный препарат будет доступен для всех совершеннолетних граждан, его будут вводить через полгода после получения второго компонента любой из зарегистрированных в стране вакцин от CoViD-19.