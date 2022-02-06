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Индия одобрила "Спутник лайт" в качестве бустерной вакцины

Российский препарат будет доступен для всех совершеннолетних граждан, его будут вводить через полгода после получения второго компонента любой из зарегистрированных в стране вакцин от CoViD-19.

6 февраля, 16:32

© Sputnikvaccine.com

Российская однокомпонентная вакцина "Спутник лайт" одобрена в Индии как отдельный препарат и универсальная бустерная вакцина. Об этом сообщает телеграм-канал "Спутник V" со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Спутник лайт" станет важной частью программы вакцинации в Индии и поможет в борьбе с новыми вариантами коронавируса, в том числе со штаммом "омикрон", — уточняется в релизе.

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Отметим, что отечественная вакцина одобрена уже более чем в 30 странах с общим населением свыше 2,5 миллиарда человек. Однокомпонентный препарат будет доступен для всех совершеннолетних граждан, его будут вводить через полгода после получения второго компонента любой из зарегистрированных в стране вакцин от CoViD-19.

Ранее Лайф сообщал, что японская клиника представила план испытаний "Спутника V" и "Спутника лайт". Сейчас в этой стране российские препараты доступны по запросу пациентов с целью подтверждения эффективности. Затем вакцинация будет платной.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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