Индия одобрила "Спутник лайт" в качестве бустерной вакцины
Российский препарат будет доступен для всех совершеннолетних граждан, его будут вводить через полгода после получения второго компонента любой из зарегистрированных в стране вакцин от CoViD-19.
Российская однокомпонентная вакцина "Спутник лайт" одобрена в Индии как отдельный препарат и универсальная бустерная вакцина. Об этом сообщает телеграм-канал "Спутник V" со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Спутник лайт" станет важной частью программы вакцинации в Индии и поможет в борьбе с новыми вариантами коронавируса, в том числе со штаммом "омикрон", — уточняется в релизе.
Отметим, что отечественная вакцина одобрена уже более чем в 30 странах с общим населением свыше 2,5 миллиарда человек. Однокомпонентный препарат будет доступен для всех совершеннолетних граждан, его будут вводить через полгода после получения второго компонента любой из зарегистрированных в стране вакцин от CoViD-19.
Ранее Лайф сообщал, что японская клиника представила план испытаний "Спутника V" и "Спутника лайт". Сейчас в этой стране российские препараты доступны по запросу пациентов с целью подтверждения эффективности. Затем вакцинация будет платной.
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