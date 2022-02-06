Глава Минобороны Турции Акар заразился ковидом после поездки на Украину с Эрдоганом

По словам министра, он отлично себя чувствует и продолжает работу, принимая все необходимые меры предосторожности. До этого сообщалось о наличии вируса у турецкого лидера и его супруги.