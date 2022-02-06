Глава Минобороны Турции Акар заразился ковидом после поездки на Украину с Эрдоганом
По словам министра, он отлично себя чувствует и продолжает работу, принимая все необходимые меры предосторожности. До этого сообщалось о наличии вируса у турецкого лидера и его супруги.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Фото © Getty Images / Turkish National Defence Ministry / Handout / Anadolu Agency
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сопровождавший президента республики Реджепа Эрдогана в ходе рабочего визита на Украину, заразился коронавирусом.
"Результат моего теста на CoViD-19 оказался положительным. К счастью, я хорошо себя чувствую. И мы продолжаем нашу работу, принимая необходимые меры предосторожности", — приводит слова министра турецкое оборонное ведомство в "Твиттере".
Лайф напоминает, что Эрдоган вместе с супругой заразились "омикроном" после поездки к лидеру Украины Владимиру Зеленскому. После появления первых симптомов глава турецкого государства решил сдать тест, который оказался положительным. В турецком Минздраве уточнили, что состояние здоровья президента и первой леди не вызывает опасений. При этом ранее стало известно, что в республике возбудили дело из-за оскорблений в адрес заразившегося Эрдогана. Один из подозреваемых уже задержан. Стоит отметить, что на территории республики действует соответствующий закон, который в качестве наказания предусматривает до четырёх лет лишения свободы.
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