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Заразившийся "омикроном" Эрдоган рассказал, как протекает болезнь

Вместе с первой леди Турции глава государства продолжает работу в домашних условиях и находится под постоянным наблюдением лечащего врача семьи.

6 февраля, 10:47
<p>Реджеп Тайип Эрдоган © <a href="https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/135617/-turkiye-yi-dunyanin-en-buyuk-10-ekonomisi-arasina-sokacak-atilimi-baslattik-" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт </a>президента Турции</p>

Реджеп Тайип Эрдоган © Сайт президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вместе с супругой Эмине заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, сообщил, что его болезнь протекает легко и он продолжает работу в домашних условиях.

Как глава государства заметил в "Твиттере", врач семьи утром 6 февраля провёл плановую проверку, которая не показала какого-либо ухудшения ситуации.

"Болезнь протекает легко, и мы продолжаем нашу работу дома с госпожой Эмине", — написал турецкий лидер.

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Лайф напоминает, что Эрдоган вместе с супругой заразились "омикроном" после поездки к лидеру Украины Владимиру Зеленскому. После появления первых симптомов глава турецкого государства решил сдать тест, который оказался положительным. В турецком Минздраве уточнили, что состояние здоровья президента и первой леди не вызывает опасений.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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