Заразившийся "омикроном" Эрдоган рассказал, как протекает болезнь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вместе с супругой Эмине заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, сообщил, что его болезнь протекает легко и он продолжает работу в домашних условиях.

Как глава государства заметил в "Твиттере", врач семьи утром 6 февраля провёл плановую проверку, которая не показала какого-либо ухудшения ситуации.