Заразившийся "омикроном" Эрдоган рассказал, как протекает болезнь
Вместе с первой леди Турции глава государства продолжает работу в домашних условиях и находится под постоянным наблюдением лечащего врача семьи.
Реджеп Тайип Эрдоган © Сайт президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вместе с супругой Эмине заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, сообщил, что его болезнь протекает легко и он продолжает работу в домашних условиях.
Как глава государства заметил в "Твиттере", врач семьи утром 6 февраля провёл плановую проверку, которая не показала какого-либо ухудшения ситуации.
"Болезнь протекает легко, и мы продолжаем нашу работу дома с госпожой Эмине", — написал турецкий лидер.
Лайф напоминает, что Эрдоган вместе с супругой заразились "омикроном" после поездки к лидеру Украины Владимиру Зеленскому. После появления первых симптомов глава турецкого государства решил сдать тест, который оказался положительным. В турецком Минздраве уточнили, что состояние здоровья президента и первой леди не вызывает опасений.
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