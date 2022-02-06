Variety: Режиссёр Дэвид Линч сыграет в новом фильме Стивена Спилберга

Американский кинорежиссёр Дэвид Линч присоединился к актёрскому составу драмы "Фабельманы" Стивена Спилберга. Об этом сообщает американская газета Variety.

Информация о том, какую роль сыграет Линч в картине, хранится в строжайшей тайне. Фильм "Фабельманы" станет первой совместной работой двух выдающихся кинематографистов.

Дэвид Линч является ярким представителем американского независимого кинематографа. За свою карьеру режиссёр завоевал признание за съёмку таких фильмов, как "Малхолланд Драйв", "Голова-ластик", "Синий бархат", "Простая история" и "Шоссе в никуда". Его историческая драма 1980 года "Человек-слон" получила восемь номинаций на премию "Оскар", в том числе одну получил сам режиссёр, а его криминальный роман "Дикое сердце" получил "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале в 1990 году.