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Variety: Режиссёр Дэвид Линч сыграет в новом фильме Стивена Спилберга

Информация о том, какую роль получил кинорежиссёр, хранится в строжайшей тайне. Драма "Фабельманы" станет первой совместной работой двух выдающихся кинематографистов.

6 февраля, 10:44

Американский кинорежиссёр Дэвид Линч. Фото © Getty Images / Daniel Zuchnik / WireImage

Американский кинорежиссёр Дэвид Линч присоединился к актёрскому составу драмы "Фабельманы" Стивена Спилберга. Об этом сообщает американская газета Variety.

Информация о том, какую роль сыграет Линч в картине, хранится в строжайшей тайне. Фильм "Фабельманы" станет первой совместной работой двух выдающихся кинематографистов.

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Дэвид Линч является ярким представителем американского независимого кинематографа. За свою карьеру режиссёр завоевал признание за съёмку таких фильмов, как "Малхолланд Драйв", "Голова-ластик", "Синий бархат", "Простая история" и "Шоссе в никуда". Его историческая драма 1980 года "Человек-слон" получила восемь номинаций на премию "Оскар", в том числе одну получил сам режиссёр, а его криминальный роман "Дикое сердце" получил "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале в 1990 году.

Ранее Лайф рассказал, что звезда "Игры престолов" Динклэйдж разнёс грядущий ремейк "Белоснежки и семи гномов". По мнению актёра, кинолента транслирует устаревшие стереотипы о "маленьких людях". Он также отметил, что был весьма поражён гордостью, с которой студия заявила о предстоящем кастинге.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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