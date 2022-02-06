Путин поздравил лыжника Большунова, принёсшего России первое золото на Играх в Пекине
Президент назвал спортсмена молодцом, отметив, что его выступление и бойцовские качества станут вдохновляющим примером для всех отечественных олимпийцев.
Александр Большунов (в центре) после победы на Олимпиаде © Instagram / san_sanych_bolshunov
Президент России Владимир Путин поздравил российского лыжника Александра Большунова, завоевавшего золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в скиатлоне на 30 километров.
"Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли "золотой" счёт нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу", — говорится в телеграмме главы государства, текст которой опубликован на сайте Кремля.
Президент убеждён, что выступление Большунова станет вдохновляющим примером для всех отечественных олимпийцев. Также Путин пожелал спортсмену новых успехов, здоровья и всего самого доброго, назвав его молодцом.
Напомним, победа Александра Большунова стала первой для команды России на Олимпиаде в Пекине. Второе место в этом виде программы взял Денис Спицов. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на победу отечественного спортсмена.
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