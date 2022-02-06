Путин поздравил лыжника Большунова, принёсшего России первое золото на Играх в Пекине

Президент России Владимир Путин поздравил российского лыжника Александра Большунова, завоевавшего золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в скиатлоне на 30 километров.

"Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли "золотой" счёт нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу", — говорится в телеграмме главы государства, текст которой опубликован на сайте Кремля.