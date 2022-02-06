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Путин поздравил лыжника Большунова, принёсшего России первое золото на Играх в Пекине

Президент назвал спортсмена молодцом, отметив, что его выступление и бойцовские качества станут вдохновляющим примером для всех отечественных олимпийцев.

6 февраля, 10:34
<p>Александр Большунов (в центре) после победы на Олимпиаде © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CZoTL57KVQx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">san_sanych_bolshunov</a></p>

Александр Большунов (в центре) после победы на Олимпиаде © Instagram / san_sanych_bolshunov

Президент России Владимир Путин поздравил российского лыжника Александра Большунова, завоевавшего золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в скиатлоне на 30 километров.

"Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли "золотой" счёт нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу", — говорится в телеграмме главы государства, текст которой опубликован на сайте Кремля.

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Президент убеждён, что выступление Большунова станет вдохновляющим примером для всех отечественных олимпийцев. Также Путин пожелал спортсмену новых успехов, здоровья и всего самого доброго, назвав его молодцом.

Напомним, победа Александра Большунова стала первой для команды России на Олимпиаде в Пекине. Второе место в этом виде программы взял Денис Спицов. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на победу отечественного спортсмена.

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"Ради такого стоит пройти путь": Олимпийский чемпион Большунов поделился эмоциями после исторического золота в Пекине

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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