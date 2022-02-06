Зарубежные СМИ написали о кампании #wewillROCyou в поддержку российских олимпийцев

Американская газета Wall Street Journal написала о кампании #wewillROCyou в поддержку российских олимпийцев. Журналисты издания отметили, что активность болельщиков является "политической".

Издание также рассказало про петицию, созданную олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным в поддержку российских спортсменов из-за запрета WADA использовать символику нашей страны. Кроме того, к обсуждению кампании #wewillROCyou присоединяются и другие зарубежные СМИ.

Тем временем российские звёзды продолжают присоединяться к акции. Так, недавно певец Дима Билан выпустил новый клип на песню "Ради побед" в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Саму песню и первую версию музыкального видео артист выпустил к летней Олимпиаде.