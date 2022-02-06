Зарубежные СМИ написали о кампании #wewillROCyou в поддержку российских олимпийцев
Так, издание Wall Street Journal рассказало о петиции, созданной фигуристом Ягудиным из-за запрета WADA использовать символику нашей страны, в частности на Играх в Пекине.
Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Сборная ОКР. Фото © ТАСС / AP / Jae C. Hong
Американская газета Wall Street Journal написала о кампании #wewillROCyou в поддержку российских олимпийцев. Журналисты издания отметили, что активность болельщиков является "политической".
Издание также рассказало про петицию, созданную олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным в поддержку российских спортсменов из-за запрета WADA использовать символику нашей страны. Кроме того, к обсуждению кампании #wewillROCyou присоединяются и другие зарубежные СМИ.
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Тем временем российские звёзды продолжают присоединяться к акции. Так, недавно певец Дима Билан выпустил новый клип на песню "Ради побед" в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Саму песню и первую версию музыкального видео артист выпустил к летней Олимпиаде.
Кроме того, в поддержку кампании прошёл семейный фестиваль "Снежня России" в Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. На празднике екатеринбуржцы танцевали, скандировали девиз акции в поддержку олимпийцев, а также соревновались на меткость и скорость. Вместе с тем они записали обращение к спортсменам нашей олимпийской сборной.
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Напомним, что петицию в поддержку российских спортсменов ранее запустил олимпийский чемпион Алексей Ягудин, подарив вторую жизнь хештегу #wewillROCyou, ставшему символом поддержки российских спортсменов ещё на Олимпиаде в Токио. Всего за сутки петиция вышла в топ на change.org и стала самой популярной на платформе. Её уже подписали Татьяна Тотьмянина, Ирина Слуцкая, Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и десятки других спортсменов.
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