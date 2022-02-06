Лидер ХДС ФРГ Мерц призвал США не встревать в реализацию "Северного потока – 2"

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что США не будут влиять на реализацию проекта "Северный поток – 2". Об этом он рассказал в интервью газете Bild am Sonntag.

"США являются и останутся нашим самым важным союзником в мире, однако мы также рассчитываем, что они не будут вмешиваться в чисто европейский вопрос, такой как "Северный поток – 2", — сказал он.

Мерц добавил, что по этому вопросу нет единой позиции даже среди европейцев, что является следствием политики экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Он также отметил, что визит председателя федерального правительства страны Олафа Шольца в Вашингтон должен был произойти гораздо раньше.

"Теперь поездка кажется визитом просителя, который больше не может выбраться из ситуации, которую он создал сам, и поэтому должен просить помощи у своего старшего брата в Вашингтоне", — подчеркнул Шольц.

Напомним, что 7 февраля в Вашингтоне состоится встреча канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом. Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что на ней обсудят двусторонние и экономические отношения, украинский конфликт, а также вопросы европейской безопасности, глобальной борьбы с пандемией ковида и другое.