Лидер ХДС ФРГ Мерц призвал США не встревать в реализацию "Северного потока – 2"
Также председатель партии отметил, что визит канцлера Германии в Вашингтон для переговоров должен был произойти гораздо раньше, а теперь поездка кажется визитом просителя.
Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц. Фото © Getty Images / Bernd von Jutrczenka / dpa
Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что США не будут влиять на реализацию проекта "Северный поток – 2". Об этом он рассказал в интервью газете Bild am Sonntag.
"США являются и останутся нашим самым важным союзником в мире, однако мы также рассчитываем, что они не будут вмешиваться в чисто европейский вопрос, такой как "Северный поток – 2", — сказал он.
Мерц добавил, что по этому вопросу нет единой позиции даже среди европейцев, что является следствием политики экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Он также отметил, что визит председателя федерального правительства страны Олафа Шольца в Вашингтон должен был произойти гораздо раньше.
"Теперь поездка кажется визитом просителя, который больше не может выбраться из ситуации, которую он создал сам, и поэтому должен просить помощи у своего старшего брата в Вашингтоне", — подчеркнул Шольц.
Напомним, что 7 февраля в Вашингтоне состоится встреча канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом. Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что на ней обсудят двусторонние и экономические отношения, украинский конфликт, а также вопросы европейской безопасности, глобальной борьбы с пандемией ковида и другое.
Ранее Лайф рассказал, что Минэкономики ФРГ назвало условие возобновления сертификации "Северного потока – 2". Процедура была приостановлена в середине ноября прошлого года из-за вопросов организационно-правового характера.
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