"Это задница": Норвежский лыжник Клебо отреагировал на провал в первой гонке Олимпиады-2022

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо эмоционально высказался о своём провале в скиатлоне на 30 километров в рамках Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает NRK.

"Это задница", — сказал Клебо, проходя мимо норвежских пишущих журналистов.

Отметим, что в скиатлоне Клебо пришёл на финиш лишь сороковым, проиграв более девяти минут победителю гонки.