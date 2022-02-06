"Это задница": Норвежский лыжник Клебо отреагировал на провал в первой гонке Олимпиады-2022
Победителем же стал Александр Большунов, который оторвался от скандинава более чем на девять минут.
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Фото © Getty Images / Matthias Hangst
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо эмоционально высказался о своём провале в скиатлоне на 30 километров в рамках Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает NRK.
"Это задница", — сказал Клебо, проходя мимо норвежских пишущих журналистов.
Отметим, что в скиатлоне Клебо пришёл на финиш лишь сороковым, проиграв более девяти минут победителю гонки.
Ранее Лайф сообщал, что Александр Большунов принёс России первое золото на Олимпиаде в Пекине. Второе место в скиатлоне на 30 километров взял Денис Спицов.
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