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"Это задница": Норвежский лыжник Клебо отреагировал на провал в первой гонке Олимпиады-2022

Победителем же стал Александр Большунов, который оторвался от скандинава более чем на девять минут.

6 февраля, 10:09

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Фото © Getty Images / Matthias Hangst

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо эмоционально высказался о своём провале в скиатлоне на 30 километров в рамках Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает NRK.

"Это задница", — сказал Клебо, проходя мимо норвежских пишущих журналистов.

Отметим, что в скиатлоне Клебо пришёл на финиш лишь сороковым, проиграв более девяти минут победителю гонки.

Большунов сломал пьедестал после исторической победы на Олимпиаде в Пекине

Большунов сломал пьедестал после исторической победы на Олимпиаде в Пекине

Ранее Лайф сообщал, что Александр Большунов принёс России первое золото на Олимпиаде в Пекине. Второе место в скиатлоне на 30 километров взял Денис Спицов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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