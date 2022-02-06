Большунов сломал пьедестал после исторической победы на Олимпиаде в Пекине

Александр Большунов сломал пьедестал на Олимпиаде в Пекине. Видео © Telegram / Реальный Губер

Российский лыжник Александр Большунов попал в достаточно курьёзную ситуацию во время цветочной церемонии после победы в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Видео эпизода в своём телеграм-канале выложил комментатор Дмитрий Губерниев.

Во время церемонии Большунов решил запрыгнуть на высшую ступень пьедестала, чего та явно не ожидала. В итоге от прыжка нашего спортсмена упала табличка с олимпийскими кольцами, которая стояла возле ступеньки.

"Гениальный Александр Большунов! И посмотрите, чуть не сломал пьедестал почёта и попытался починить. Да, друзья, наш феноменальный, не скажу, что русский, медведь, но потрясающий умница", — сказал Губерниев.