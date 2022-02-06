"Ради такого стоит пройти путь": Олимпийский чемпион Большунов поделился эмоциями после исторического золота в Пекине
Напомним, он стал победителем в скиатлоне на 30 километров, более минуты выиграв у Дениса Спицова, который стал вторым.
Олимпийский чемпион Игр в Пекине российский лыжник Александр Большунов поделился своими первыми эмоциями после исторического золота в скиатлоне.
"Ради этого стоит пройти такой путь! Я олимпийский чемпион", — написал Большунов в "Инстаграме".
Ранее Лайф сообщал, что Александр Большунов принёс России первое золото на Олимпиаде в Пекине. Второе место в скиатлоне на 30 километров взял Денис Спицов.
Комментариев: 0