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"Ради такого стоит пройти путь": Олимпийский чемпион Большунов поделился эмоциями после исторического золота в Пекине

Напомним, он стал победителем в скиатлоне на 30 километров, более минуты выиграв у Дениса Спицова, который стал вторым.

6 февраля, 09:02

Фото © Instagram / san_sanych_bolshunov

Олимпийский чемпион Игр в Пекине российский лыжник Александр Большунов поделился своими первыми эмоциями после исторического золота в скиатлоне.

"Ради этого стоит пройти такой путь! Я олимпийский чемпион", — написал Большунов в "Инстаграме".

"Да-да-да!": Вяльбе эмоционально отреагировала на победу Большунова на Олимпиаде в Пекине

"Да-да-да!": Вяльбе эмоционально отреагировала на победу Большунова на Олимпиаде в Пекине

Ранее Лайф сообщал, что Александр Большунов принёс России первое золото на Олимпиаде в Пекине. Второе место в скиатлоне на 30 километров взял Денис Спицов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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