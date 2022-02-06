"Да-да-да!": Вяльбе эмоционально отреагировала на победу Большунова на Олимпиаде в Пекине
Ранее двукратный обладатель Кубка мира принёс России первое золото на Играх в Поднебесной.
Президент ФЛГР Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на победу Большунова на Олимпиаде-2022. Видео © Telegram / Олимпийский комитет России
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на победу Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Видео опубликовал Олимпийский комитет России в "Телеграме".
За событиями в скиатлоне Вяльбе следила на борту самолёта. Сразу после финиша Большунова Вяльбе начала эмоционально кричать: "Да-да-да!" — и прыгать. Ещё одним поводом для радости стало второе место Дениса Спицова.
Ранее Лайф сообщал, что Александр Большунов принёс России первое золото на Олимпиаде в Пекине. Второе место в скиатлоне на 30 километров взял Денис Спицов.
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