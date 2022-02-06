"Да-да-да!": Вяльбе эмоционально отреагировала на победу Большунова на Олимпиаде в Пекине

Президент ФЛГР Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на победу Большунова на Олимпиаде-2022. Видео © Telegram / Олимпийский комитет России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на победу Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Видео опубликовал Олимпийский комитет России в "Телеграме".

За событиями в скиатлоне Вяльбе следила на борту самолёта. Сразу после финиша Большунова Вяльбе начала эмоционально кричать: "Да-да-да!" — и прыгать. Ещё одним поводом для радости стало второе место Дениса Спицова.