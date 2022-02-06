Американист Рогулёв: New York Times уже давно превратилась в аналог жёлтой прессы
Такое мнение историк высказал после того, как газета и ещё несколько крупных западных агентств назвали возможное число жертв в случае гипотетического конфликта России и Украины.
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Директор Фонда по изучению США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулёв заметил, что газета The New York Times публикацией о том, что в случае "вторжения" России на Украину могут погибнуть до 85 тысяч человек, лишь подтвердила то, что давно превратилась в аналог жёлтой прессы.
"The New York Times и The Washington Post уже давно теряют свою аудиторию. Они уже давно превратились в аналог жёлтой прессы. Печатается всё что угодно, любые статьи, без всякой опоры на факты, со сплошными измышлениями", — приводит его слова RT.
Рогулёв заметил, что подобные публикации являются отражением продолжающейся информационно-психологической войны, по-другому это назвать нельзя.
"Потому что мы видим, что это давление набирает обороты и приобретает характер войны", — подчеркнул историк.
Помимо NYT возможное число погибших при "вторжении" России на Украину также называло агентство Reuters. В своих подсчётах издание ссылается на двух неназванных чиновников Соединённых Штатов, по словам которых Киев может пасть "в течение нескольких дней" в случае нападения РФ.
Напомним, в ночь на 5 февраля западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. А позже немецкая газета Bild опубликовала трёхэтапный "план" России по "присоединению" Украины, который сочли "странной смесью спекуляций и слухов".
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