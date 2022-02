Американист Рогулёв: New York Times уже давно превратилась в аналог жёлтой прессы

Директор Фонда по изучению США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулёв заметил, что газета The New York Times публикацией о том, что в случае "вторжения" России на Украину могут погибнуть до 85 тысяч человек, лишь подтвердила то, что давно превратилась в аналог жёлтой прессы.

"The New York Times и The Washington Post уже давно теряют свою аудиторию. Они уже давно превратились в аналог жёлтой прессы. Печатается всё что угодно, любые статьи, без всякой опоры на факты, со сплошными измышлениями", — приводит его слова RT.