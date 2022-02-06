Пушков с иронией отреагировал на предложение Госдепа верить на слово разведслужбам США

Сенатор Алексей Пушков с иронией назвал прелестным предложение пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса верить на слово американским разведывательным службам. В своём телеграм-канале он показал, что даже журналисты страны уже сомневаются в подлинности предоставляемых данных, которым не приводятся доказательства.

"Верить на слово разведслужбам США! Какое прелестное предложение! Даже американский корреспондент позволил себе не поверить очередной "лапше" про русских на брифинге Госдепа. Сказал: "Я давно в этом варюсь. Уже было оружие массового поражения у Ирака, и много чего ещё было"... Имея в виду, что много чего на самом деле не было — из того, что Госдеп предлагал считать правдой. И попросил доказательства", — написал Пушков.

Сенатор привёл в пример случай, когда представители Госдепартамента с уверенностью заявляли о зариновой или хлорной атаке в сирийском городе Дума, однако британские журналисты, отправившиеся на место, выяснили, что это была постановка "Белых касок", а их фейковую активность спонсировали спецслужбы Британии и США.

"Чего вы от меня хотите, Мэтт?" — робко и неуверенно спросил недоверчивого корреспондента обычно демонстративно напористый представитель Госдепа. Мэтт хотел одного — доказательств. Но их, как всегда, не было", — заключил Пушков.