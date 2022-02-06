Пушков с иронией отреагировал на предложение Госдепа верить на слово разведслужбам США
Сенатор привёл в пример ситуацию, когда представители американского дипведомства заявляли о хлорной атаке в сирийском городе Дума, однако приехавшие туда журналисты выявили постановку.
Алексей Пушков © Twitter / Alexey_Pushkov
Сенатор Алексей Пушков с иронией назвал прелестным предложение пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса верить на слово американским разведывательным службам. В своём телеграм-канале он показал, что даже журналисты страны уже сомневаются в подлинности предоставляемых данных, которым не приводятся доказательства.
"Верить на слово разведслужбам США! Какое прелестное предложение! Даже американский корреспондент позволил себе не поверить очередной "лапше" про русских на брифинге Госдепа. Сказал: "Я давно в этом варюсь. Уже было оружие массового поражения у Ирака, и много чего ещё было"... Имея в виду, что много чего на самом деле не было — из того, что Госдеп предлагал считать правдой. И попросил доказательства", — написал Пушков.
Сенатор привёл в пример случай, когда представители Госдепартамента с уверенностью заявляли о зариновой или хлорной атаке в сирийском городе Дума, однако британские журналисты, отправившиеся на место, выяснили, что это была постановка "Белых касок", а их фейковую активность спонсировали спецслужбы Британии и США.
"Чего вы от меня хотите, Мэтт?" — робко и неуверенно спросил недоверчивого корреспондента обычно демонстративно напористый представитель Госдепа. Мэтт хотел одного — доказательств. Но их, как всегда, не было", — заключил Пушков.
Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что власти США обладают информацией, согласно которой Россия якобы планирует сфабриковать видео в качестве предлога для "вторжения" на Украину. При этом он не предъявил никаких доказательств. Так же поступил и пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби. По его словам, в Вашингтоне считают, что "в рамках этой фальшивой атаки Россия сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, в котором будут трупы и актёры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники, находящейся в руках Украины или Запада".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это не первое подобное обещание. По словам представителя Кремля, ранее похожие сведения тоже озвучивались, но так ничего и не выходило. В свою очередь, постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя обвинения Вашингтона, подчеркнул, что РФ "никогда не занимается такими вещами". При этом представитель Госдепа Прайс позже предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства заявлений Вашингтона о якобы планах Москвы снять фейковое видео для "вторжения" на Украину, верить на слово властям, а если не нравится — искать "утешения" в российской информации.
Лента новостей
Врач-невролог Кокотов предупредил об опасностях сна на раскладушке и надувном матрасе
сегодня в 05:35
Кандидат в президенты Франции Ле Пен предложила вместо ЕС создать Европейский альянс наций
сегодня в 05:19
Антонов: Вашингтон угрожал российским дипломатам арестами, если они вовремя не покинут США
сегодня в 05:12
Комментариев: 0