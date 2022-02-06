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Основатель сети "Теремок" Гончаров объяснил подорожание блинов в 2021 году

По словам бизнесмена, удержание стоимости товаров не помогло бы заведениям сохранить клиентов, которые во время кризиса теряют в доходах и переходят на более экономный режим.

6 февраля, 10:06
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© Teremok.ru

Из-за роста цен в 2021 году сеть блинных "Теремок" была вынуждена закупать продукты по более высокой стоимости, что отразилось и на конечном товаре. В связи с этим основатель заведения Михаил Гончаров назвал прошедший год худшим из тех, что видел.

"Мы закупаем всё, что нам нужно, по более высоким ценам и продаём по более высоким ценам. На одни блины мы поднимали на один-два рубля, на другие — на пять, а есть блины, на которые поднимали на десять", — приводит его слова РБК.

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Увеличение стоимости блинов Гончаров не связывает с локдауном и ограничениями на работу ресторанов, это произошло из-за роста затрат. Больше всего в цене набрали куриное филе и сёмга, добавил предприниматель. Однако потребители реагировали на повышение стоимости товаров адекватно, уверен основатель сети. Глобальных изменений в предпочтениях у них не произошло, как и смещения спроса в сторону более дешёвых блюд, заметил Гончаров.

При этом предприниматель уверен, что удержание цены во время кризиса не приведёт к сохранению клиентов, ведь они теряют в доходах и переходят на более экономное потребление. Таким людям проще купить качественные продукты в магазинах и приготовить всё дома, чем продолжать ходить по заведениям, уточнил он.

Ранее Лайф рассказывал, что в России могут разработать перечень продуктов с фиксированной торговой наценкой до 5%. По данным СМИ, этот вопрос обсуждался на совещании Минсельхоза, Минпромторга и ФАС. Как ожидается, в список войдут самые востребованные продукты, в том числе хлеб и молочка.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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